نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد استعلام عن صلاحية الإقامة من أكثر المواضيع الهامة التي يبحث عنها الآلاف من المغتربين المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية بشكل يومي ومتكرر على موقع البحث جوجل بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، ويُعد هذا الإهتمام الكبير من جانب المغتربين بموضوع صلاحية الإقامة ومراجعاتهم لتاريخ انتهاء إقامتهم بإستمرار حرصاً منهم على عدم تجاوز القوانين التي وضتها الحكومة السعودية، وقد فرضت الحكومة السعودية غرامات مالية على السير بإقامة منتهية أو التأخير في تجديد الإقامة في موعدها المحدد ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى حد الترحيل من البلاد ولهذا نجد اهتمام كبير من جانب المقيمين بهذا الموضوع، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإتمام عملية الإستعلام عن صلاحية الإقامة سواء بدون الدخول لبوابة أبشر إذا كنت لا تمتلك حساب عليها أو من خلالها بطريقة بسيطة، فإلى نص المقال.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر

نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بكل مغترب مقيم بالمملكة بدون الدخول إلى بوابة أبشر، فقط اتبع الخطوات الآتية:

عليك أولاً أن تدخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد في اعلى الصفحة أيقونة بإسم الخدمات الإلكترونية قم بالضغط عليها.

ثالثاً من الخدمات الإلكترونية اضغط على بوابة الأفراد ثم مستخدم جديد.

رابعاً الآن اكتب رقم الإقامة الخاص بك ثم الرمز المرئي.

وأخيراً ستظهر لك كافة البيانات عن الإقامة الخاصة بك وتاريخ انتهائها.

استعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

إذا كنت تمتلك حساب على بوابة أبشر يُمكنك الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بك من خلال موقع أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول على بوابة أبشر .

. ثانياً اختر من الإستعلامات الإلكترونية خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثالثاً اكتب رقم الإقامة ورمز التحقق.

رابعاً تظهر لك الآن كل المعلومات عن إقامتك وتاريخ انتهائها.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يستعلم المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن صلاحية إقامتهم حتى يقوموا بتجديدها في الموعد المناسب منعاً لوقوع الغرامات عليهم، ويتوجب على المقيم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول بها ثم اتباع خطوات محددة لإجراء الإستعلام، وكنا قد كتبنا لكم عن كافة تفاصيل الإستعلام عن صلاحية هوية مقيم في مقال سابق يُرجى الإطلاع عليه.

التأكد من صلاحية الإقامة

يُمكنك كمغترب مقيم في المملكة العربية السعودية أن تستعلم وتتأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بك من خلال طريقتين أولهما الدخول إلى موقع أبشر إذا كان لديك حساب بالفعل على الموقع وتسجيل الدخول واختيار خدمة الإستعلام عن الإقامة والطريقة الثانية لمن لا يملك حساب على موقع أبشر وهي عبر الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والإختيار من أيقونة الإستعلامات الإلكترونية خدمة الإستعلام عن الإقامة.

مدة رخصة الإقامة

طبقاً لقوانين واجراءات المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، يُعطى كل مقيم أجنبي على المملكة العربية السعودية رخصة الإقامة من أجل العيش والعمل بها، ومن الجدير بالذكر أن مدة الإقامة هي عام واحد فقط يُمكن أن تُجدد كل عام برسوم مالية محددة، ولا يجوز تجديد نفس الرخصة أكثر من ثلاث مرات، وتشمل إقامة الوافد زوجته وأولاده، على شرط أن يكونوا أقل من 18 عام، وإذا تعدى أولاده عمر 18 عام في هذه الحالة يجب إصدار رخصة إقامة مستقلة لهم.

شروط تجديد الإقامة

هناك العديد من الشروط التي لا يستطيع أن يقيم الوافد في المملكة بدونها، وينبغي على المقيم في المملكة من أجل تجديد إقامته أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أولاً يجب على المقيم تسديد كافة الرسوم المطلوبة.

ثانياً ينبغي التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية.

ثالثاً أن يكون جواز السفر ساري.

رابعاً ينبغي أن يكون للمقيم وجميع أفراد أسرته صورة وبصمة.

خامساً أن يكون للمقيم وأسرته تأمين طبي.

وها نحن قد وصلنا الآن إلى آخر مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه عن كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر بالإضافة إلى توضيح كيفية الإستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالخطوات، ويُمكنكم الآن التواصل معنا ومراسلتنا عبر التعليقات بالأسفل بكل الأسئلة والإستفسارات التي لديكم، وسنقوم بالرد عليكم بإجابات وافية خلال ساعات