التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع 1443 لحاملي البكالوريوس والدبلوم والثانوي

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عمر شويل - جدة ننشر التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع 1443 ورابط التقديم على وزارة الدفاع الرسمي لتسجيل وتعبئة نموذج التقديم الأولي، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن بدء استقبال الدفعة الحالية على التجنيد الموحد عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الموافق لتاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، وقد حددت الإدارة العامة للقبول تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة من حاملي درجة البكالوريوس والدبلوم والثانوي من الرجال والنساء، ومن خلال يمكنكم التعرف على تخصصات التجنيد الموحد، وطريقة التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية، ورابط التسجيل في القوات المسلحة السعودية.

التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح باب القبول والتسجيل في التجنيد الموحد للجنسين للعام الجاري 1443هـ للتعيين على الرتب العسكرية من جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب بالقوات المسلحة وأفرعها.

وقد بدأت استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ، ومن المقرر أن يستمر التسجيل في وظائف القوات المسلحة السعودية حتى يوم السبت الموافق لتاريخ 24 ربيع الأول 1443هـ.

وحددت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد القطاعات التي سيتم التعيين وهي (القوات المسلحة السعودية – القوات البرية الملكية السعودية – القوات الجوية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – قوة الصواريخ الاستراتيجية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة).

ويجب العلم قبل البدء في تقديم وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة التجنيد الموحد التي يمكنكم الحصول على رابط الدخول إليها من خلال رابط بوابة وزارة الدفاع تسجيل دخول الرسمي المرفق أنه ينبغي على المتقدم قراءة شروط التقديم بشكل دقيق، ثم الإطلاع على التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية المعلن عنها رسمياً لمعرفة هل يتاح له التقديم على الوظائف العسكرية أم لا.

تخصصات وزارة الدفاع رجال ونساء 1443

تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة لحاملي مؤهل البكالوريوس من الرجال والنساء المنطبق عليهم شروط التقديم على وزارة الدفاع 1443، ووفقاً لإعلان وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة، فيمكنكم التعرف على التخصصات من خلال الصور التالية:

رابط التجنيد الموحد للقوات المسلحة 1443

يتم التقديم على وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للقبول الموحد بالقوات المسلحة، ثم النقر على تسجيل الدخول الموحد، وفي حال وجود حساب مسبق على البوابة، فيتم الدخول بتعبئة البيانات، أما في حال عدم وجود حساب، فيتم النقر على تسجيل جديد من خلال الرابط التالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول (tajnid.mod.gov.sa) بوابة القبول والتجنيد الموحد.

ويجب التنويه على كافة المتقدمين والمتقدمات، يجب قبل التقديم على وزارة الدفاع أن يتم قراءة شروط وزارة الدفاع للرجال والنساء أولاً، ثم الإطلاع على التخصصات المعلن عنها لمعرفة ما إذا كان التخصص الخاص بك موجوداً من عدمه.