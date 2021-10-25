طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية عن طريق الهاتف

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية هي من إحدى الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية، ولقد قامت السلطات السعودية بتسهيل وتبسيط الأمور على المواطنين وإتاحة طرق ووسائل متعددة يمكنهم من خلالها الوصول إلى شركة الكهرباء والتواصل معها وإخبارها بطلباتهم أو بالخدمات الذين يريدونها، الأن أصبحت المملكة أكثر تطورا مما كانت من قبل وأصبحت التكنولوجيا هي الأساس. كذبك هي التي تمثل خط الوصل بين العميل والشركات، وهي التي تربط المحطات ببعضها. وكذلك الأن أصبحت التكنولوجيا هي كل شيء وقد اعتمدت عليها اعتماد كلي بعد انتشار فيروس كورونا القاتل. ويعتبر هذا الأمر في غاية السهولة. لقد تم وضع طرق متعددة من الممكن لجميع المواطنين استخدامها والوصول إلى الشركة. والتواصل معهم في اي وقت، في الماضي كان المواطن يقوم ببذل مجهود كبير من أجل التواصل مع الشركة، كان يذهب الى مقر الشركة ويقوم بإجراء أوراق رسمية، وبعدها يقوم بالتحدث مع العميل ثم يقوم بحل المشكلة الأن فقط عليه إرسال رسالة تنص على الخدمة او المشكلة المراد حلها أو الاتصال بهم وسوف يتم حل المشكلة على الفور بإذن الله.

أرقام التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

لقد قامت شركة الكهرباء في المملكة بالإعلان عن الرقم الساخن لها حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين التواصل عبر هذا الرقم وإبلاغها عن المشاكل الخاصة بهم والرقم هو 920001100 أو الرقم الموحد 500120 دون الذهاب إلى اي جهة إلى مقرها الرئيسي تسهيلا على المواطنين والمقيمين في المملكة ولحماية البلاد من انتشار كوفيد_ ١٩وهناك طرق آخري لتواصل مع شركة الكهرباء مثل:

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين التواصل مع شركة الكهرباء في المملكة بواسطة تطبيق App store.

كما أيضا يمكنهم من التواصل مع شركة عبر تطبيقات Google play.

كما يمكنهم التواصل أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي توتير فيسبوك أو إرسال رسالة على الانستجرام.

الآن أمام المواطن أكثر من طريقة يمكنه استخدامها للوصول إلى الشركة والتحدث معها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء السعودية عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء حيث يمكن الاستعلام عن طريق رقم الهوية. كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد او رقم الحساب. وذلك من خلال الموقع الرسمي او تطبيق الشركة. ونستعرض الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني: