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عمر شويل - جدة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً بالسعودية لمن هم خارجها 1443ه‍ ، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً للمواطنين المقيمين خارج المملكة بالدول التي تم تعليق القدوم منها، وذلك بعد قرار منع دخول المملكة أي مواطن مقيم بالدول المحظورة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد بها، على أن يتم ذلك التمديد بالتعاون مع الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي سدايا والتنسيق مع وزارة المالية، وسيتم تنفيذ هذه الخدمة مجاناً دون أي رسوم أو أي مقابل مادي، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة للتخفيف من الآثار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويتم تنفيذ هذا القرار بناءًا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد أعلنت الوزارة أن التمديد سيتم بشكل آلي حتي تاريخ 25/4/1443ه‍ الموافق 30 نوفمبر 2021م، هذا وسيتم إشعار المستفيدين من هذه الخدمة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع إرسال نموذج التأشيرة الإلكترونية.

الدول التي قامت السعودية بتعليق القدوم منها

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قامت المملكة العربية السعودية بتعليق القدوم من بعض الدول التي تفشى بها الفيروس ولم يتم السيطرة عليه، وكان ذلك بتاريخ 20/6/1442ه‍ وهذه الدول هى الإمارات، وألمانيا، الأرجنتين، ايرلندا، إندونيسيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، مصر، لبنان، اليابان، الاتحاد السويسري، جمهورية جنوب افريقيا، السويد، البرازيل، باكستان، البرتغال، تركيا، المملكة المتحدة، امريكا ).

وقد أعلنت الجوازات بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق عن قرار تمديد صلاحية الإقامة للمواطنين الوافدين الموجودين خارج المملكة، بالإضافة إلى تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وكذلك تأشيرة الزيارة، وقد تم ذلك مجانًا دون أي رسوم أو أي مقابل مادي، لتقليل الخسائر المادية التي لحقت بالكثير من المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدائمة نحو تحقيق كل سبل الراحة لأبنائها من المواطنين داخل وخارج المملكة، ومحاولة منها لتقليل الخسائر التي لحقت بالكثير من السعوديين المقيمين خارج المملكة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم أجمع، مما أثر بالسلب على الكثير من المجالات.