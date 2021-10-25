قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية الشروط والمستندات المطلوبة

قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية، لمساعدة جميع أبناء الوطن وبمختلف الفئات على التأقلم والتعايش في المجتمع وفي ظل تلك الظروف الراهنة، فيضم هذه المبادرة برامج متعددة مثل قرض كنف لمساعدة النساء المطلقات والأرامل، وقرض الأسرة لدعم جميع الأسر الأشد احتياجا في المجتمع لمواجهة جميع التكاليف والأعباء اللازمة لتيسير الحياة. كذلك قرض الترميم والمملكة العربية السعودية تقوم بعمل ما لديها لحماية ومساعدة وتدعيم المواطنين والمقيمين بداخلها. كذلك يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية حيث يقوم بمساعدة جميع الفئات الفقيرة والمتوسط في المجتمع، ويقدم لهم مجموعة من القروض والمبادرات التي تكون خالية تماما من أي رسوم أو فوائد، ومساعدتهم على مواجهه الحياة، بنك التنمية الاجتماعي له هدف واحد وهو مساعدة الفئات المتوسطة والفقيرة على التأقلم والتعايش لذلك فهو لا يهدف إلى إي ربح ولا يقوم باحتساب فوائد أو رسوم على القروض.

قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة

مبادرة قرض آهل أطلقت من بنك التنمية الاجتماعي لمساعده جميع الأسر التي لم تستطيع أن تواجه الحياة، وتحمل التكاليف لوحدها فيقدم البنك لهم بعض الدعم والمساعدة لكي تستطيع تلك الأسر الوقوف من جديد ومواجهة الحياة مرة اخري وتستهدف وبصفة خاصة بعض الفئات في المجتمع وهم:

القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

المطلقات والأرامل.

المواطنين المتقاعدين.

ذو الاحتياجات الخاصة.

شروط قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية

تم الإعلان عن شروط قرض آهل ويجب على المتقدم قراءة هذه الشروط جيد قبل التقديم وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. على المتقدم أن يكون مسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 10000 ريال سعودي. كذلك لا يتجاوز نصيب الفرد من راتب الأسرة مبلغ ألفين ريال سعودي. يجب على المواطن أن يقوم بتقديم نموذج كفالة رقم 105. والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعي وهذا النموذج للمواطن المتقاعد ورب الأسرة.

خطوات التقديم علي قرض أهل

الدخول إلي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من الرابط len.sdb.gov.sa ثم من أعلي الصفحة الضغط علي منتجاتنا وانقر علي المنتجات الفردية. بعد ذلك نقوم باختيار تمويل أهل ثم استكمال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك يطلب الموقع الأوراق المطلوبة نقون برفعها. ثم النقر علي أيقونة تسجيل الطلب.

الأوراق المطلوبة في تمويل آهل

تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية. تقديم العنوان الوطني. كذلك أرفاق رقم حساب الايبان البنكي. كذلك التسجيل برقم الجوال المسجل علي منصة أبشر.

معلومات عن بنك التنمية الاجتماعية

تم تأسيس بنك التنمية الاجتماعية عام ١٣٩١ هجريا بهدف دعم المواطنين وتقديم التمويل والقروض اللازمة لهم من اجل ضمان حياة كريمة. كذلك يعتبر بنك التنمية أحد اهم واكبر البنوك داهل المملمة العربية السعودية. بعد ذلك تم توسيع انشطة البنك لتشمل القروض المهنية وتمويل المشارع داخل المملكة.