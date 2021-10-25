شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي و 6 شروط للقبول والمستندات والتخصصات المطلوبة

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شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي. تم الإعلان عن فتح باب التقديم في برنامج الأمن الصحي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الأكاديمية الصحية في القطاعين الخاص والحكومي. وقد فتح باب التسجيل في برنامج الأمن الصحي لقبول الدفعة الرابعة لعام 2021. وقد تم تحديد 6 شروط من قبل الهيئة السعودية للقبول في برنامج الأمن الصحي للدفعة الرابعة.
شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي السعودي
حددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شروط للقبول قي برنامج الأمن الصحي للدفعة الرابعة وهي كالأتي:
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم سواء ذكر أو أنثي سعودي الجنسية.
- لا يكون المتقدم علي رأس العمل.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل علي البكالوريوس.
- لا يتعدى عمر الشخص المتقدم عن 40 عاما.
- ألا يقل طول المتقدم من الجال عن 160 سم. ومن النساء عن 150 سم.
- وكذلك تحقيق أي شروط أخري تحددها جهة التوظيف كالفحص الطبي أو خلو السوابق علي الشخص المتقدم.
التخصصات المطلوبة في الأمن الصحي 2021
تعددت التخصصات المطلوبة في برنامج الأمن الصحي ومنها:
التربية، الدراسات الإسلامية، الدراسات القرآنية، أخصائي نفسي، التربية الفنية، إدارة أعمال، التربية الخاصة شعبة الإعاقة العقلية، المصرفية الإسلامية، الافتصاد، المالية، المحاسبة، التسويق، الإدارة، نظم معلومات، الموارد البشرية، الأعمال المصرفية، التمويل والاستثمار، الأنظمة، التأمين وإدارة المخاطر، اللغة العربية، الإدارة الصحية، الأعلام، الجغرافيا، التاريخ، اللغة الانجليزية، علم المعلومات، الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، العلوم السياسية ، الحقوق، اللغة الانجليزية والترجمة، اللغة الفرنسية والترجمة، اللغة العبرية والترجمة، اللغة الروسية والترجمة، اللغة الألمانية الترجمة، اللغة الأسبانية والترجمة، اللغة اليابانية والترجمة، واللغة الصينية والترجمة، واللغة التركية والترجمة، اللغة الفارسية والترجمة، الإدارة السياحية والفندقية، إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، الآثار، الإدارة الرياضية والترويجية، التدريب الرياضي، اللياقة البدنية، التسويق التطبيقي، اللياقة البدنية، المالية التطبيقي، الإذاعة والتلفزيون والفيلم، الأعلام والاتصال التسويقي، الصحافة والنشر الإلكتروني، العلاقات العامة.
المستندات المطلوبة للتقديم والقبول
حددت الهيئة السعودية المستندات المطلوبة للتقديم في الأمن الصحي الدفعة الرابعة وهي:
- شهادة البكالريوس ومعادلتها من وزارة التعليم السعودية موضح فيها رقم الهوية.
- في حالة صدور الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية يطلب السجل الأكاديمي موضحا به المعدل التراكمي.
- صورة من شهادة اللغة الانجليزية ( صورة من الأصل ) من أحد الاختبارات المعتمدة.
- أرفاق ما يثبت الحصول علي الشهادة من وزارة التعليم أو الجهة المانحة موضح به رقم الهوية وذلك في حالة عدم أحتواء الشهادة أو السجل الأكاديمي علي رقم الهوية للمتقدم.
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