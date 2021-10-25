رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للأرامل والمطلقات

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات وللأرامل، من المعروف أن مؤسسة الأمير الوليد بن طلال تقوم بالأعمال الخيرية حيث تعمل على توفير مسكن للمطلقات وللأرامل والأشخاص المحتاجين لذلك، كما تمنح مؤسسة الوليد بن طلال سيارات مجانية لبعض المواطنين الذين يخضعون لظروف المعيشة الصعبة، فدعونا نعرض لكم في هذا البيان بعض المعلومات عن مؤسسة الوليد بن طلال والشروط التسجيل للحصول على الدعم من المؤسسة للأرامل والمطلقات، كما نعرض لكم رابط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم.

تم نشأة مؤسسة الوليد بن طلال نتيجة لمبادرة مالكها سمو الأمير الوليد بن طلال، حيث تم نشأة المؤسسة لتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة لتلك للمساعدات، وتوفر مؤسسة الوليد بن طلال الدعم الإنساني وتوفير الوحدات السكنية وسيارات المجانية للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في المؤسسة، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة في كافة أنحاء العالم.

رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

سوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني الرابط الرسمي للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على الدعم المقدم من المؤسسة للأرامل والمطلقات والأشخاص الامس الحاجة لذلك الدعم، وسنستعرض لكم خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة فعليكم متابعة ما يلي:

في البداية هذا الأمر عليكم الذهاب للموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للدعم الإنساني.

القيام بالضغط اختيار “تسجيل جديد” من أعلى الصفحة.

عليك تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك مثل اسم المتقدم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

القيام بتسجيل كلمة مرور جديدة.

بعد ذلك عليك تأكيد رمز التحقق الذي سوف يرسل لك من خلال رسالة نصية على هاتفك ثم انقر عل اختيار “تسجيل”.

وأخيرا عليك فتح الحساب من خلال البريد الإلكتروني لتأكيد عملية التسجيل وسوف يتم الموافقة على قبول حسابك وبإمكانك التسجيل للحصول على الدعم المراد الحصول عليه.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط أعلنت المؤسسة للتسجيل ولضمان وصول الدعم للأشخاص المستحقة بالفعل، وسنستعرض اهم الشروط للتسجيل في المؤسسة في السطور التالية: