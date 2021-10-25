خدمة ناجز التقاضي عن بعد تعرف على طريقة التقديم عليها وأهم الشروط والرسوم لها. هناك العديد من الخدمات المختلفة التي تسعى الحكومة السعودية لتقديمها إلى المواطنين في مختلف أرجاء المملكة. كما إن الثورة التكنولوجية الحديثة التي تنتشر في البلاد تساعد الحكومة السعودية على تسهيل هذه الخدمات. حيث تقوم الحكومة السعودية بالإستفادة من التطور التكنولوجي في تحويل جميع خدماتها إلى الشكل الإلكتروني. والذي يعمل ذلك على توفير الوقت والجهد للمواطن وكذلك تخفيف التزاحم على المؤسسات الحكومية. كما تعتبر من أهم هذه الخدمات هي خدمة ناجز والتي تقدمها وزارة العدل السعودية. حيث توفر هذه البوابة العديد من الخدمات المختلفة للمواطن وإمكانية التقاضي والترافع عن بعد وغيرها الكثير من الإجراءات القضائية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على الخدمة والرسوم المطلوبة لها وأهم شروطها. كما يمكنك التعرف أيضاً على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية وكيفية الاستعلام عنها والحصول على رقم التأشيرة.

خدمة ناجز التقاضي عن بعد

حيث أن البوابة الإلكترونية ناجز تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية والتي من أهمها التقاضي عن بعد. فلقد قامت وزارة العدل السعودية بتقديم هذه الخدمة من أجل تمكين أطراف الدعوى القضائية من رفع هذه الدعوى بشكل إلكتروني وذلك عبر ناجز. كما تساعدهم أيضاً في الرد على الطلبات العدلية في القضايا بشكل التقاضي الإلكتروني أيضاً. وكذلك فهي تساعد المواطن في التخلص من الإجراءات التقليدية والروتينية عند الاطلاع ومراجعة القضايا والتوجه إلى الشكل الإلكتروني الأسهل. حيث أن كل المطلوب فقط للمواطن هو تسجيل الدخول للحصول على الخدمة وكذلك توفير الشروط المطلوبة فقط.

طريقة التقديم للحصول على الخدمة

حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة التقاضي عن بعد يجب عليه القيام ببعض الخطوات المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الخدمة وذلك عن طريق الموقع الخاص بناجز ثم تحديد القضية التي تريد التقديم عليها ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم النقر على تقديم الطلب وبعد ذلك الدخول على صفحة الطلبات والنظر إلى الطلب الذي تريد متابعته. وسوف يتم الرد عليك من خلال إرسال إشعار إليك. كما يمكنك التعرف أيضاً على منصة مدد للأفراد 1443 خطوات التسجيل وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصة.

الرسوم والشروط المطلوبة للحصول على الخدمة

حيث إنه من الجدير بالذكر أن وزارة العدل السعودية قد قامت بتوضيح أن خدمة التقاضي عن بعد هي خدمة مجانية تماما. فهي لا تتطلب دفع أي رسوم مادية للحصول عليها. كما أوضحت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على الخدمة. وتعتبر أهم هذه الشروط هو أن تكون ترتفع القضية ساري كما إنها لا تشترط الذهاب إلى المحكمة. ومن الجدير بالذكر أيضاً إنه عند التسجيل على القضية سوف يظهر لك خيار التقاضي عن بعض إذا كانت هذه الخدمة متاحة لهذه القضية.