تمويل عاجل اونلاين بدون تحويل الراتب يكفيك والسداد بعدين

مع موعد انتهاء الشهر قد يحتاج بعض المواطنين إلى مبالغ مالية طارئة نقداً من أجل استكمال الاحتياجات المعيشة لذلك توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل عاجل يستطيع المواطن السعودي الحصول عليه اونلاين عن طريق تحميل تطبيق سلفة على الهاتف وأيضاً طلب القرض العاجل بالقيمة التى يرغب العميل في الحصول عليها دون أن عناء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات طلب هذا التمويل العاجل لدى منصة سلفة.

تمويل عاجل اونلاين لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع الآن المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية طلب التمويل العاجل لدى منصة سلفة بالسعودية والذى أيضاً لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يحصل عليه اونلاين ويتم طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

يتم تحميل تطبيق منصة سلفة على الجوال.

ثم طلب التمويل العاجل بتحديد مبلغ التمويل أيضاً من خلال التطبيق.

بعد ذلك يتم إيداع المبلغ في حساب العميل.

وأيضاً يستطيع المتقدم من السداد إلكترونياً من خلال التطبيق.

ويمكن أيضاً طلب التمويل من خلال الدخول على رابط منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

شروط تمويل سلفة العاجل

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي العاجل والذى يتميز بأن العميل يستطيع الحصول على قيمة التمويل التى يرغب في الحصول عليها اونلاين ولكن هناك شروط يجب توافرها وهي

المواطن السعودي هو الذي يتمكن من طلب التمويل العاجل لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

ويكون أيضاً العاملين بالقطاع الخاص على رأس العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

مزايا تمويل سلفة الطارئ بالمملكة العربية السعودية

يتميز تمويل سلفة بالمملكة العربية السعودية بعدد من المزايا التي تناسب جميع احتياجات العملاء وتتمثل تلك المزايا في الآتي