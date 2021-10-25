رابط حجز تذكرة ونتروندرلاند موسم الرياض 2021

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عمر شويل - جدة حجز تذكرة ونتروندرلاند موسم الرياض 2021 من أهم وأبرز ما يتم البحث عنه بموسم الرياض هو ملاهي ونتروندرلاند المائية، والتي ستبدأ يوم 26 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 مارس 2022 بتمام الساعة الرابعة مساءً يوميًا، يذكر أن موسم الرياض من أكبر الفاعليات المقامة على أرض الرياض وتضم 7400 فاعلية في 14 منطقة بالرياض .

حجز تذكرة ونتروندرلاند موسم الرياض 2021

تتميز ملاهي ألعاب ونتروندرلاند المائية هذا العام بكثير من المفاجآت الكثيرة وزيادة في عدد الألعاب عن الموسم الماضي تضم حوالي 52 لعبة بستة مناطق حتى تتناسب مع جميع الأعمار ويمكن حجز التذكرة بالخطوات الآتية:

الولوج لموقع موسم الرياض .

واختر ملاهي ونتروندرلاند من ضمن الفاعليات.

اقرأ الشروط والأحكام المتعلقة بالفاعلية.

انقر على احجز الآن ثم اختر قيمة التذكرة واختر عدد التذاكر.

قم بربط التذكرة بتطبيق توكلنا.

سعر تذاكر ملاهي ونتروندرلاند

فئة 55 ريال.

فئة 110 ريال.

يسمح للأطفال أقل من عام بالدخول مجاني.

شروط دخول ملاهي ونتروندرلاند

لا يُسمح بالدخول إلا لحامل التذكرة .

لا يسمح باستبدال أو استرجاع التذكرة.

لابد من ربط التذكرة بتطبيق توكلنا.

في حالة إلغاء الفاعلية يتم إيداع مبلغ التذكرة بحساب الشخص.

الإقرار بالالتزام بالذوق العام.

كل الأسعار شاملة لقيمة الضرائب.

يمنع من دخول الكاميرات للمحترفين.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يخرج عن الذوق العام.

يمنع من بيع التذكرة نهائيًا.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسئولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو الوفاة أو فقدان المقتنيات .

يذكر أن موسم الرياض يضم عدد من الفاعليات الأخرى أبرزها سفاري الرياض تضم سفاري بارك ورحلات سفاري، وكومبات فيلد، وسبق وتم عقد فاعليات هي المصارعة الحرة ومهرجان رش للألعاب الإلكترونية، وقبة الثلج ولعبة الزحليقة العملاقة وتجربة مسامير والألعاب النارية والمربع الذي يضم مجموعة من أشهر المطاعم العالمية و فاعلية السيرك وفاعليات المؤتمرات والمعارض وغيرها من الفاعليات المميزة في الموسم 2021.

يهدف موسم الرياض على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للاعتماد على موارد جديدة شاملة السياحة بدلًا من الطاقة، ولتشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمملكة من دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.