حملة ريف يدعمك.. رقم دعم ريف وشروط التسجيل في دعم الريف الحكومي للمزارعين

رقم دعم ريف المجاني والموحد، يهتم الكثير من المواطنين الذين لديهم شكاوي أو أسئلة حول برنامج عم الريف بالتعرف على الرقم الخاص بفريق دعم الريف، ولذلك سنوفر لكم طرق التواصل مع منصة ريف، كما نتابع معكم الشروط المهمة والمطلوبة التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، من أجل قبول طلبات المسجلين في برنامج دعم الريف الحكومي، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة التقديم لدعم الريف تتم بشكل إلكتروني وفقا لخطوات سهلة وبسيطة، وقد أطلق البرنامج من أجل دعم المزارعين الصغار وتنمية مشاريهم في القطاع الزراعي، كما تحرص الحكومة السعودية على أن تستغل الموارد استغلال أمثل، بالإضافة إلى تنمية قطاع الزراعة.

رقم دعم ريف المجاني والموحد

اشتدت نسبة البحث من قبل الآلاف من المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل في دعم الريف، أو الذي حصلت لهم مشاكل أثناء التسجيل، في الحصول على رقم دعم ريف، وقد وأعلنت الحساب الرسمي لبرنامج ريف الحكومي عن رقم الإتصال المجاني بخدمة دعم العملاء، حيث بإمكانكم الإتصال عبر الرقم التالي 19930، ويتن استقبال اتصالاتكم بدءا من الساعة 8.00 صباحا وحتى الساعة 5.00 عصرا، كما تستطيعون طلب الخدمة وإرسال الأسئلة عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتير على مدار الساعة، ويأتى ذلك في إطار خدمة المزارعين والأسر الريفية.

رابط التسجيل في دعم ريف للمزارعين والأسر المنتجة

أطلق الحساب الرسمي لبرنامج ريف، العديد من الحملات مطالبات المزارعين بأهمية التسجيل للحصول على الدعم المالي، وذلك ضمن مبادرتها في تحسين دخل المزارعين وتوفير فرص عمل جديد لكافة المواطنين في المملكة، ويحرص الكثير من المزارعين العاملين في القطاع الزراعي على التقديم عبر بوابة دعم الريف الإلكترونية، من أجل تنمية مشاريعهم الزراعية وزيادة الدخل الخاص بهم، وتسائل الكثيرون عن طريقة التسجيل في البرنامج، وفي السطور التالية نوفر لكم شرحا شاملا خطوة بخطوة لكيفية التسجيل.

خطوات التسجيل في دعم ريف

أولا، الولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية لمنصة دعم ريف على الإنترنت. ثانيا، قم بالضغط على عبارة إنشاء حساب جديد. ثالثا، أدخل كافة المعلومات المطلوبة في النموذج الظاهر أمامك. رابعا، تصل لك رسالة نصية إلى هاتفك تحتوى على كود التحقق، يجب عليك أن تدخله في المكان المخصص. خامسا، النقر على إرسال بعد الإنتهاء من جميع الخطوات.

شروط دعم ريف الحكومي للعاطلين