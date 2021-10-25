نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل في دقائق بنك الراجحي بالتقسيط المريح 5 سنوات ميسر للغاية لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل في دقائق بنك الراجحي لا يطلب كفيل غارم متاح لجميع القطاعات سعوديين أو مقيمين، ولا جديد من الراجحي أنه أفضل البنوك في السعودية يعطي تسهيلات عديدة للعملاء مما يجعله الأكثر طلباً سواء في القروض الشخصية أو المنتجات المصرفية فضلاً عن أنواع بطاقات الائتمان المتنوعة والتي تعد هي الأفضل أيضاً من حيث المزايا والخدمات التي توفرها لعملائها، وعن برامج التمويل فهي الأكثر بحثاً من أجل سهولة الحصول على المال في أسرع وقت ممكن، نظراً لأن الراجحي يقدم القرض خلال دقائق الموافقة ثم إتمام الإجراءات والصرف في نفس اليوم، مما يساعد في فك الأزمات والضيقات المالية بسرعة جداً، هذا بالإضافة أن البنك “حكومي” معتمد من البنك المركزي السعودي وجميع القروض مطابقة لأحكام الشريعة.

تمويل في دقائق بنك الراجحي

يقدم الراجحي مميزات منها أنه لا يفرق بين المواطنين من أبناء البلاد والوافدين في تقديم الحلول المالية “التمويل الشخصي“، وذلك بمزايا عديدة على النحو التالي:-

كما ذكرنا أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة ومٌجاز من الهيئة الرقابية.

تمويل بدون كفيل يتم سريعاً خلال دقائق.

إعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله “تأمين تكافلي مجاني”.

متاح السداد المبكر وفق أحكام البنك المركزي السعودي.

قرض ميسر السداد بقسط شهري يناسب الراتب على أطول فترة تصل إلى 5 سنوات.

سهولة التعامل مع البنك فريق خدمة العملاء (المبيعات) من خلال رقم 8001241222.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

ضمن الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني منها يتمكن العميل من معرفة قيمة التمويل المستحق بناءاً على قيمة الدخل الشهري والالتزامات الشهرية، علماً بأن النتائج تكون تقديرية وليست فعلية ولكي تحصل على نتائج مؤكدة التواصل عبر رقم بنك الراجحي المدون أعلى.

كيفية تقديم طلب تمويل في دقائق بنك الراجحي

التقديم عبر الموقع أو من خلال التطبيق، لابد من استيفاء المعايير قبل التقديم على قرض شخصي سريع وهي :-

ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

بالنسبة للمتقاعدين حتى 70 عام وقت استحقاق آخر قسط.

الراتب لا يقل عن 2.000 ريال سعودي والمتقاعدين 1.900 ريال.

لا يقل الدخل الشهري للوافدين عن 5 آلاف ريال.

الوثائق المطلوبة/ صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول – خطاب تعريف بالراتب – تثبيت الراتب + نموذج طلب تمويل).