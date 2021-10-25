ماهي شركة إمكان للتمويل والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي

ماهي شركة إمكان للتمويل تعتبر من افضل واكبر التمويل المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث تعمل على تقديم الكثير من التسهيلات لجميع فئات المجتمع وجميعها وفقاً للشريعة الإسلامية، وتقديم أفضل القروض والتمويل لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية بكل سهولة حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذا التمويل سواء قطاع خاص أو حكومي، كما يقدم بنت الراجحي العديد من القروض الهامة للعملاء المملكة من قرض السيارات والمتقاعدين وغيرهم الكثير الذى يعمل على تتطوير خدماته، كما يمكن التعرف على وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن ماهي شركة إمكان لتمويل وشروط قرض إمكان للتمويل والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي.

ماهي شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان هي ملك لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

تعمل وتساعد على تقديم الكثير من التسهيلات لجميع فئات المواطنين في مجتمع المملكة ويمكن للجميع الاستفادة من هذا التمويل سواء قطاع خاص أو حكومي.

إن عملية التمويل في شركة إمكان تتم من خلال كافة المواقع الإلكترونية أو من خلال التطبيقات المتواجدة على الهواتف المحمول وهذا بسبب التطور التكنولوجي الذي حدث في المملكة العربية السعودية.

تعتبر شركة إمكان تقع تحت إشراف البنك السعودي المركزي وكل ما تقدمه من خدمات يقع تحت رقابة البنك السعودي المركزي.

إن الشركة تقدم التمويل والكثير من التسهيلات وجميعها وفقاً للشريعة الإسلامية.

شروط تمويل إمكان للراجحي

توجد شروط تمويل إمكان للراجحي التي من خلالها سيتم للراغبين الحصول على القرض والاستفادة منة وهذه الشروط هي:

يشترط على المتقدم للقرض أن يكون جنسيته سعودية. يشترط على المتقدم للحصول على القرض أن يكون من السعوديين العاملين في القطاعين سواء الحكومي أو الخاص. يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن 20 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام. يلزم ألا يكون عمر المتقدم للحصول على طلب القرض أكثر من 70 عام وبالنسبة للعسكريين يكون عمر التقاعد بناء على الرتبة العسكرية وقت التقاعد. يشترط ألا يقل راتب الشخص الراغب في الحصول على القرض أقل من 2000 ريال سعودي وذلك للعمال إما بالنسبة لأصحاب المعاشات فلا تقل أموالهم عن 1900 ريال سعودي. حيث تصل نسبة ما يتم استطاعته من العميل إلى 45% بينما لو كان الدخل أعلى من 25 ألف ريال سعودي فتكون الاستطاعة بنسبة 50%. يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد مناسب للمستفيد. يلزم أن يكون هناك حساب ساري للشخص المتقدم في الراجحي. إن تواجد الكفيل أمر غير ضروري. يشترط أن تكون فترة الخدمة شهر واحد فقط لجميع العملاء محولي الرواتب لمصرف الراجحي. يجب توضيح أخر ثلاثة رواتب في المصرف. إن التمويل يبدأ من خمسة ألاف ريال حتى مليوني ريال في الحكومة ومليون نصف ريال للقطاع الخاص. ثم تبدأ مدة التمويل من عام حتى خمسة أعوام.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي

لقد قامت شركة إمكان بتوافر كافة التسهيلات للراغبين في الاستفادة من التمويل ولكن يلزم تقديم بعض المستندات للحصول على هذه الاستفادة وهذه المستندات هي :