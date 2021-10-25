تمويل أونلاين بنك البلاد يصل 2 مليون ريال مسير السداد بدون ضامن للسعودي والمقيم

تمويل شخصي من بنك البلاد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك البلاد تمويلات عديدة تتناسب مع العملاء وتصل قيمته إلي 2 مليون ريال سعودي، وكل هذه المطلبات التي يحتاجها المواطنين تتوفر في بنك البلاد لمن يرغبون ببناء مشروع خاص بهم أو زواج أو شراء سيارة، فهناك الكثير من التمويلات وفقا لقواعد أحكام الشريعة الإسلامية وهو معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلي برنامج التمويل المتنوعة حول كل الخدمات بما فيها القروض العقارية، وبنك البلاد هو احد البنوك المعروفة بالمملكة وتضع بعض الشروط المسيرة للعملاء في الحصول علي التمويل، لذلك نقدم لكم التقديم علي تمويل شخصي أون لاين من بنك البلاد بدون الذهاب إلي البنك.

ما هو بنك البلاد والشروط المطلوبة للحصول علي القرض

التمويل متاح من بنك البلاد لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ويصل إلي 2 مليون ريال سعودي، بدون تحويل الراتب وبدون ضمان للرجال والنساء والعاملين في القطاع العام والخاص ويتم تسديد القرض في اختيار قيمة القسط علي حسب الراتب الشهري الخاص بك، كما حدد بنك البلاد الشروط المطلوبة يجب توافرها في التقديم وهي:

يجب أن يكون العميل المتقدم مستفيد من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بناء علي ما قامت به المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر العميل المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بك للمواطن السعودي عن 3000 ريال سعودي.

أما إذا العميل المتقدم مواطن مقيم لا يقل الراتب الشهري الخاص به عن 3500 ريال سعودي.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة وبطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.

كيفية التقديم علي تمويل شخصي بدون ضامن من بنك البلاد

للحصول علي تمويل شخصي من الموقع الرسمي بدون الذهاب إلى البنك والانتظار طويلا في طابور لتلقي الخدمات المصرفية، فهناك اهم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني لدي بنك البلاد عبر متجر جوجل بلاي، قم بالدخول علي الموقع ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح وحقيقية، تقديم نموذج تعريفي من جهة العمل توضح فيه الراتب الشهري الخاص بك وتاريخ البدء في العمل والمسمي الوظيفي، ثم قم بإرسال الطلب.