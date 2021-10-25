شروط إسقاط العمالة المنزلية وطريقة الاسقاط أونلاين عبر أبشر

شروط إسقاط العمالة المنزلية التى وضحتها الجوازات فى حالة عدم العودة بعد الخروج من المملكة بالنسبة للعمالة، ويتم إسقاط العمالة المنزلية آليا ببلاغ خرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، ومن حق صاحب العمل إسقاط العامل المقيم في حالة خروجه بفيزا خروج وعودة ولم يعد إلى المملكة مرة ثانية خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن إسقاط العمالة المنزلية إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية للتيسير على جميع سكان المملكة في إصدار الوثائق وإلغائها وإنجاز العديد من الخدمات المختلفه مثل شرط تأشيرة خروج وعودة أكثر من سته أشهر وغيرها الكثير ، وقد وضحت ايضا الجوازات طريقة الاسقاط عبر ابشر دون الحاجة الذهاب الى المكاتب.

شروط إسقاط العمالة المنزلية

لا بد من أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية. إمكانية إلغاء الإبلاغ بعد 15 يومًا من تاريخ إصداره. عدم تأشيرة خروج نهائي صادرة باسم المقيم. الإبلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول. في حالة مرور 15 يوم من تاريخ إصدار البلاغ لا يمكن إلغاؤه ويحول الشخص لقائمة المراقبة وإصدار قرار بترحيله ومنعه من دخول السعودية ثانية. يجب ملء نموذج إسقاط العمالة المنزلية الجوازات.

طريقة إسقاط العمالة المنزلية أونلاين

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم الضغط على خدمات. اختيار الجوازات واختيار خدمة تواصل. بعد ذلك النقر على طلب جديد. إدخال تفاصيل البيانات. الضغط على تقديم الطلب.

والجدير بالذكر ان الجوازات قد أوضحت مؤخرا أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة “أبشر” أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج لنهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيا، ويجب في حالة تغيب العامل قيام صاحب العمل أو الكفيل إبلاغ الجوازات وإلا تعرض إلى مخالفة وغرامة، وفى حالة اصدار تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية وانتهائها لعدم استخدامها يجب سداد الغرامة المالية، لعدم استخدام التأشيرة الأولى ودفع رسوم جديدة لإصدار تأشيرة أخرى.