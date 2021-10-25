الوحش وصل … سيارة كيا اسبورتاج 2022 في السعودية أسطورة الدفع الرباعي بالمواصفات والأسعار

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عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة كيا اسبورتاج بالسعودية

أعلنت مؤخرًا إدارة شركة كيا الكورية التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات حول العالم انه تم طرح تصميم جديد من سيارة كيا اسبورتاج بأكثر من فئة سعرية في الأسواق، وأعلنت الشركة انها اضافت مجموعة من المميزات التي ستنال اعجاب الكثير حول العالم في السيارة، وتم طرح هذا الإصدار منها في يوليو من العام الماضي، وازدادت عمليات البحث حول المواصفات الخاصة بهذا التصميم من سيارة كيا اسبورتاج والسعر الخاص بكل فئة من السيارة وهو ما سنقدمه خلال السطور القادمة

ماهي أسعار الفئات المختلفة من سيارة كيا اسبورتاج

تعد هذه السيارة من السيارات الرياضية المناسبة للأسرة، فهي تتميز بالهدوء والسهولة في السير والأمان العالي، وسهولة التعامل مع ما بها من إمكانيات حديثة عملت الشركة على تزويد السيارة بها، وتتميز السيارة بان العوادم الخاصة بها مخفية تمامًا، وأنها تسير بانسيابية، وجاءت أسعار سيارة كيا سبورتاج للفئات المختلفة لها كالتالي حيث سجلت فئة DBLQ 1.6L سعر 90100 ألف ريال سعودي، بينما سجلت الفئةDBLQ 2L سعر 95 و84 ألف ريال سعودي.

المواصفات الخاصة بسيارة كيا اسبورتاج

تتميز سيارة كيا سبورتاج بالعديد من المواصفات الحديثة التي حرصت الشركة المصممة لها على تزويدها بها، ومن هذه المواصفات الاتي: –

المحرك الخاص بها يمكن تزويده بثلاث فئات مختلفة من الوقود كل فئة لها ميزة خاصة بها، فمثلًا 1.6 لتر يتميز بقدرة تصل الي 133 حصان وبقوة دفع للأمام، اما المحرك 2 لتر يتميز بقوة الدفع الكلية وقدرته حوالي 177 حصان.

السيارة مزودة بأحدث الوسائل الامنة، فهي تحتوي على أجهزة استشعار تعمل على اخبار السائق بوجود سيارة قريبة وتحسب المسافة بين السيارتان، كما تحتوي على عدد كبير من الوسادات الهوائية للحماية عند التعرض للحوادث، كما تحتوي على فلاتر تعمل على تنقية الهواء وهذه الميزة مهمة خصوصًا في ظل انتشار وباء كورونا.

السيارة تحتوي على نظام الشحن اللاسلكي، كما تحتوي شاشة حديثة، كما ان الكراسي الخاصة بها مزودة بخاصية التدفئة والتبريد يمكنك شرائها بكل سهوله بعد قراءة المواصفات الجبارة