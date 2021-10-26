وظائف شاغرة للجنسين بالسعودية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لدي الهيئة، وقد وضحت الهيئة بأنه وظائفها تشمل العمل بالجانب الإداري من خلال عدة تخصصات ومسميات وظيفية مختلفة، ويتم التقديم بوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكلا الجنسين، ويستطيع جميع المواطنين من الخريجين ممن حصلوا علي شهادات البكالوريوس أو الماجستير في بعض التخصصات التي قد تم تحديدها من جانب الهيئة، وسوف يكون مكان المعمل بمدينة الرياض وهو مقر العمل الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل، وسوف نوضح لكم ما هي الوظائف المطلوبة من أجل التقديم وطريقة التقديم الإلكترونية لجميع الوظائف.

المسميات الوظيفة للتقديم بهيئة الزكاة بالسعودية

أعلنت الهيئة بأن التقديم في وظائفها الخالية يحتاج الي التعرف أولاً من جانب كل متقدم علي نوع الوظيفة المطلوبة ومدي توافر الشروط الخاصة بالوظيفة، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب متخصص عمل بضمان جودة الإنفاذ، مسؤول عمل خبرة عن الاستشارات القانونية التي تخص عمل الزكاة والضرائب، متخصص خبرة عن اللجان الخاصة بالاستئناف للدراسات القانونية، مسؤول عن الدعوى، متخصص عن دراسات العمل الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل.

مطلوب خريجين للعمل بدعم العملاء، متخصص للعمل عن الشؤون القانونية والسياسة والتشريع، مطلوب مسؤول دراسات عن لجان الاستئناف والدراسات، مطلوب للعمل مسؤول عن التهرب الضريبي والعقوبات، مسؤول عن صياغة القرارات والدعم الخاص بها.

كما أكدت الهيئة بأن هناك عدد من التخصصات الوظيفية الأخري التي يمكن التقديم بها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

تقديم الوظائف الخالية بالهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل

وضحت الهيئة بأن التقديم في الوظائف التي تم طرحها جديداً عبر الموقع الإلكتروني سوف يكون الكترونياً فقط دون التقديم الورقي لأي وظيفة تم الإعلان عنها، علي أن يتم التقديم من خلال الخطوات الأتية: