أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف، الدفعة الرابعة، وذلك لمن تتوافر فيه الشروط المحددة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما أعلنت الهيئة عن التخصصات المطلوبة للقبول في برنامج الأمن الصحي، حيث يبلغ عددها نحو 53 تخصص في مختلف المجالات، وأيضاً المستندات المطلوبة للقبول والتسجيل وهو ما سوف نذكره بالتفصيل وفقاً للإعلان الصادر بفتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي.

التخصصات المطلوبة ورابط القبول في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف

أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الباب أمام المواطنين الراغبين في القبول والتسجيل على وظائف الأمن الصحي عبر موقعها الالكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الضغط على القبول والتسجيل في وظائف الأمن الصحي.

يتم ادخال التخصص الحاصل عليه المتقدم والذي يتوافق مع التخصصات المعلنة من الهيئة.

شروط القبول في برنامج الأمن الصحي :-

أن يكون المتقدم من التخصصات المطلوبة سعودي الجنسية.

ألا يكون على رأس العمل.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب والمتقدم به.

عمر المتقدم لا يزيد عن 40 عام.

طول المتقدم لا يقل عن 160 سم للرجال و150 سم للنساء.

أن يجتاز المتقدم اختبارات الفحص الطبي والذي يتم اجراؤه بمعرفة الهيئة.

ألا يكون المتقدم سبق الحكم بأية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

التخصصات المطلوبة في البرنامج:-

التخصصات المطلوبة في البرنامج والمحدد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي:-

المستندات المطلوبة للقبول:-