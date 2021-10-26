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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة ورابط القبول في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف في المقال التالي
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف، الدفعة الرابعة، وذلك لمن تتوافر فيه الشروط المحددة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما أعلنت الهيئة عن التخصصات المطلوبة للقبول في برنامج الأمن الصحي، حيث يبلغ عددها نحو 53 تخصص في مختلف المجالات، وأيضاً المستندات المطلوبة للقبول والتسجيل وهو ما سوف نذكره بالتفصيل وفقاً للإعلان الصادر بفتح باب القبول في برنامج الأمن الصحي.
التخصصات المطلوبة ورابط القبول في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف
أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الباب أمام المواطنين الراغبين في القبول والتسجيل على وظائف الأمن الصحي عبر موقعها الالكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-
- الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الضغط على القبول والتسجيل في وظائف الأمن الصحي.
- يتم ادخال التخصص الحاصل عليه المتقدم والذي يتوافق مع التخصصات المعلنة من الهيئة.
شروط القبول في برنامج الأمن الصحي :-
- أن يكون المتقدم من التخصصات المطلوبة سعودي الجنسية.
- ألا يكون على رأس العمل.
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب والمتقدم به.
- عمر المتقدم لا يزيد عن 40 عام.
- طول المتقدم لا يقل عن 160 سم للرجال و150 سم للنساء.
- أن يجتاز المتقدم اختبارات الفحص الطبي والذي يتم اجراؤه بمعرفة الهيئة.
- ألا يكون المتقدم سبق الحكم بأية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
التخصصات المطلوبة في البرنامج:-
التخصصات المطلوبة في البرنامج والمحدد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي:-
المستندات المطلوبة للقبول:-
- شهادة البكالوريوس موضح بها رقم الهوية الوطنية، وفي حالة الحصول عليها من الخارج فيجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم موضح بها المعدل التراكمي.
- صورة من أصل شهادة اللغة الانجليزية في أيا من الاختبارات التي تعقد بمعرفة الجهات الرسمية (معتمدة).
- إرفاق السجل الأكاديمي في حال ما إذا كانت الشهادة لا تتضمن المعدل التراكمي.
- يجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم على أن يكون موضح بها رقم الهوية الخاص بصاحب الشهادة.
- وأخيراً يجب تدوين البيانات بدقة متناهية، حيث يتم الاستعلام عن صحة البيانات المدخلة من الجهات ذات العلاقة.
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