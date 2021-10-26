دعم إعانة البحث عن عمل والمساعدة المقطوعة شروط ورابط التسجيل

تساعد وزارة الموارد البشرية السعودية، الكثير من الشباب العاطل عن العمل والخريجين الجدد فى توفير عمل مناسب لهم وقدراتهم ويتوافق مع دراستهم وشهاداتهم، وإن لم يتوفر عمل مناسب لهم توفر لهم الوزارة اعانة عمل، حيث تقديم العديد من الإعانات والمنح للمواطنين في جميع أنحاء المملكة في صور مختلفة، سواء من خلال صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، أو من خلال صرف إعانة البحث عن عمل التابعة لصندوق هدف، والتي تستهدف مساعدة الباحثين عن العمل لتحفيزهم للدخول إلى سوق العمل، لاسيما الخريجين الجُدد، ويمكن الاستعلام عن التفاصيل من خلال بوابة طاقات الداعمة للبرنامج، في حين من المتوقع أن يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، ولا نية لوقف الصرف، كما نقدم لكم من خلال موقعنا موقع ثقفني شروط تسجيل إعانة الباحث عن عمل وضوابط التسجيل.

شروط التسجيل إعانة الباحثين عن عمل:

أما عن الشروط الواجب توافرها في المستحقين للصرف، فتتمثل في:

ينبغي أن يكون المتقدم غير مستحق إلي المعاشات التقاعدية. ليس متواجد بدور الإيواء أو الرعاية. أن لا يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص أو حتي في القطاعات الحكومية. أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 و40 عامًا. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثني من ذلك أبناء وبنات المرأة السعودية المتزوجة من رجل سعودي. أن يكون للمستفيد دخل شهري ثابت يساوي القيمة المالية التي يتحصل عليها من إعانة البحث عن عمل. لا يجب أن يكون المتقدم طالب أو طالبة أو في أحدي مراحل التعليم. يُستثنى حاملي بطاقات التنقل. الإقامة الدائمة في المملكة. أن يكون قادر على العمل وجاد في البحث عنه. ألا يكون لديه نشاط تجاري. ألا يزيد الدخل السنوي عن الحد المانع. الا يكون سبق له الاستفادة من إعانة سابقة.

ضوابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل:

حددت وزارة الموارد البشرية العديد من المعايير والضوابط الخاصة بإعانة البحث عن عمل والتي من أبرزها التالي:

يجب أن يمر 6 أشهر على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقديم.

يجب أن يمر 3 أشهر إذا كان الشخص الراغب في التسجيل في إعانة البحث عن عمل موظف وتم فصلة أو إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المكان الذي كان يعمل به.

مبالغ دعم عانة البحث عن عمل:

أما عن المبالغ التي يتم صرفها وفق استراتيجية صندوق هدف لدعم إعانة البحث عن عمل، فيتم توزيعها وصرفها على المستحقين كالتالي: