خطوات إسقاط إسم العامل الوافد وكيفية الإستعلام عن إقامة وافد عبر منصة أبشر

عند مغادرة عامل يعمل بالمملكة ولم يعد الى عمله ومازال على كفالته، وهنا السؤال عن كيفية إسقاطه من كفالته وكان الرد من خلال منصة تويتر للحساب الرسمي لـ”أبشر أعمال”، حيث يمكن إجراء 4 خطوات لإسقاط إسم العامل الوافد، حيث أن منصة أبشر أعمال هي من المنظومات الإلكترونية التي أطلقت من قِبل وزارة الداخلية السعودية، ومن خلالها تتم إتاحة العديد من الخدمات إلى المواطنين السعوديين داخل المملكة، ويمكنهم أيضاً إجراء كافة المعاملات الخاصة بالمقيمين وغيرها بجانب الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على خطوات إسقاط اسم العامل الوافد وكيفية الإستعلام عن إقامة وافد من خلال أبشر أعمال.

رابط وخطوات إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرته للمملكة:

أولاً يتم الدخول إلى موقع “أبشر الإلكتروني“. القيام بتسجيل الدخول ومن ثَم الضغط على “خدماتي”. النقر على “خدمات”. يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة “الجوازات” و كتابة جميع البيانات في الخانات المخصصة لذلك.

أبشر أعمال وطريقة الاستعلام عن إقامة وافد:

يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع “أبشر” لتسجيل الدخول.

التوجه إلى الأيقونة الخاصة بـ”الاستعلامات الإلكترونية”.

الضغط على خيار “صلاحية الإقامة”.

إدخال رقم الإقامة والانتظار حتى تظهر أمامنا جميع البيانات المطلوبة.

الخدمات المقدمة من منصة أبشر:

ومن أهم الخدمات المقدمة على منصة أبشر هي:

إصدار أو تجديد جواز السفر.

يمكن من خلالها الحصول على تصريحات السفر.

الحصول على الخدمات الخاصة بتوثيق العقود.

إجراء الاستعلامات الخاصة عن سريان الهوية الوطنية.

متابعة المخالفات المرورية والاستعلام عنها من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن خدمات التأمين الصحي لجميع المقيمين بالمملكة.

خطوات التسجيل في منصة أبشرأعمال: