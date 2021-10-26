نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء حساب جديد في منصة دعم ريف reef رابط تسجيل الدخول للبوابة في المقال التالي
تشكل مسألة تسجيل الدخول منصة ريف أهمية لدى المواطنين في السعودية، إذ أن الدخول في بوابة منصة دعم ريف يكون بشكل أساسي للتقديم لأحد البرامج الزراعية التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال المنصة للحصول على دعم مالي يوجه للمزارعين الصغار وللأسر المنتجة الريفية بغية تحسين الدخل والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المنطوية تحت أحد أنواع البرامج الريفية ال”6 المدعومة من بينها زراعة وتجارة الورد وإنتاج وتصنيع الفاكهة وتربية النحل وإنتاج العسل.
منصة ريف تسجيل الدخول
التقدم بطلب للحصول على دعم ريف لأحد برامج التنمية الريفية المرغوب فيه من خلال تسجيل الدخول للمنصة الإلكترونية لبرنامج ريف وإنشاء حساب جديد، لمعرفة كيف تؤدي تقديم طلب في برنامج ريف على رابط الموقع الرسمي http://reef.gov.sa شاهد الطرق أدناه:
- اذهب لموقع بوابة دعم ريف واضغط تسجيل جديد
- اكتب كافة البيانات اللازمة للمستفيد
- استقبال رسالة نصية عبر الجوال بها كود التحقق
- سجل دخولك للمنصة بكود التحقق المُرسل واكتب رقم حسابك البنكي
شروط التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف
- ان لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً
- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال.
- الا يتجاوز مجموع اعداد برامج الدعم المالي المباشر للمستفاد منها عن ثلاثة برامج، والا يتجاوز اجمالي مبالغ الدعم المبار عن 54000 ريال سنوياً لكافة البرامج
- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج
- ان يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الالكترونية
- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك
- رفع الطلب على المنصة الالكترونية بعد استيفاء الشروط
- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قد تصل المدة التي يستغرقها قبول الدعم المباشر لبرامج التنموية الريفية للمتقدم 60 يوماً.
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