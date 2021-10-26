منتج إمكان الراجحي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بأقساط ميسرة 24 شهراً

منتج إمكان الراجحي في المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من التمويلات ومنها التمويل الميسر والتمويل الإضافي والتمويل التأجيري وتمويل المشروعات بالسعودية وسوف نوضح اليوم التمويل الميسر الذي خصص للمواطن السعودي بالمملكة ويمتاز بالحصول على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم كذلك توفير التمويل بدون تحويل الراتب الشهري ويعطى التمويل بفترة سداد ميسرة حتى أربعة وعشرون شهر كحد أقصى لسداد هذا التمويل في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً داخل المملكة ولكي يتم توفير ذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل منتج إمكان الراجحي بالسعودية ويمتلك التمويل العديد من العملاء السعوديين بسبب المزايا التمويلية المتاحة لهم في كافة البنوك السعودية عند الحصول على التمويل الميسر من شركة إمكان للتمويل.

أهم الضوابط والشروط اللازمة لدى منتج إمكان الراجحي

يحتاج التمويل الميسر من شركة إمكان للتمويل توفير العديد من الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب التمويل حيث يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة أي يمتلك الهوية الوطنية السعودية للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب وغيرها من المزايا التمويلية ولتحقيق ذلك لابد من توفير كافة الشروط كما يلي بالتفصيل:

شرط هام تطلب شركة إمكان للتمويل أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك من العمر عشرون عام على الأقل للحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة إمكان للتمويل.

التمويل النقدي يحتاج توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي في المملكة للموافقة على طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي.

يحتاج التمويل إحضار تقرير سمه السعودي ولابد من عدم تعثر العميل المتقدم في هذا التقرير.

كذلك توفير حساب بنكي لدى بنك الراجحي السعودي بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج منتج إمكان الراجحي بالسعودية

برنامج شركة إمكان للتمويل بالمملكة يمتاز الآن بالكثير من المزايا ولكن يحتاج توفير العديد من الشروط والأحكام اللازمة للموافقة على طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي ومن ضمن المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها إمكان للتمويل توفير التمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري لذلك نشرح لكم بكل التفاصيل كافة المزايا التمويلية المتاحة: