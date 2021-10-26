بالتفصيل الممل.. طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم الريفي

ينشر لكم ثقفني، بالتفصيل طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، من أجل الحصول على الدعم الريفي والاستفادة منه في تنمية المشاريع، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعبة عن عدد من الشروط المطلوبة للاستفادة من دعم ريف الحكومي، ويسعى برنامج الريف للتنمية المستدامة للوصل إلى كافة المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بجانب العاطلين عن العمل في كافة مدن ومحافطات المملكة العربية السعودية، وذلك لدعم جهودهم في زيادة الكفاء الزراعية وتنمية المشاريع الصغيرة، وتعتبر آلية التسجيل سهلة جدا حيث يتم التقديم للدعم بطريقة إلكترونية من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وفي هذا المقال نتابع معكم التفاصيل.

دعم الريف ربات البيوت

حرص دعم الريف للوصل للمرأة الريفية العاملة ، وقد تم تخصيص مبالغ دعم مالية من أجل دعم المزارعات، حيث يمكن للمرأة التي تحب أن تطور مزرعها وتزيد من إنتاجها التسجيل في برنامج ريف، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية إهتماما كبيرا في المرأة، حيث شجعتها وساهمت في تمكينها ودعمها للعمل من أجل تحقيق التكامل في المجتمع، ومن خلال برنامج ريف الذي ثمن دور المرأة في التنمية الزراعية، حيث تنمى الحقول بجهودها وتزرع وتنتج للجميع، وتمثل المرأة 40% من القوة الزراعية، حيث تحافظ المرأة الريفية على الأمن الغذائي، ولذلك يهتم البرنامج بشكل كبير في دعم الريف لربات البيوت.

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف

يبحث الكثير من العاملين في القطاع الزراعي سواء ربات البيوت أو العاطلين عن العمل، عن الرابط الخاص بالتسجيل في برنامج دعم ريف، وفي السطور التالية نوفر لكم المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل كما نستعرض لكم جميع خطوات التقديم في بوابة الريف، وذلك من أجل التقديم بشكل صحيح دون حدوث مشاكل، وقد وجب التنوية إلى أنه يجب عليكم عند التسجيل التأكد من كافة البيانات المدخلة، وفي حالة كانت لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق بالأسفل.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف الحكومي

الخطوة الأولى، يجب عليك في البداية الدخول إلى منصة دعم ريف. الخطوة الثانية، تقوم بالضغط على عمل حساب جديد في المنصة. الخطوة الثالثة، كتابة البيانات والمعلومات الخاصة بك في الخانات المحددة. الخطوة الرابعة، سيصل إلى هاتفك كود التحقق قم بإدخاله في المكان المخصص. الخطوة الخامسة أدخل رقم الحساب المصرفي الخاص بك. بعد استكمال كافة البيانات النقر على أيقونة إرسال.

ما هي شروط دعم ريف