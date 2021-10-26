نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل الممل.. طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم الريفي في المقال التالي
ينشر لكم ثقفني، بالتفصيل طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، من أجل الحصول على الدعم الريفي والاستفادة منه في تنمية المشاريع، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعبة عن عدد من الشروط المطلوبة للاستفادة من دعم ريف الحكومي، ويسعى برنامج الريف للتنمية المستدامة للوصل إلى كافة المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بجانب العاطلين عن العمل في كافة مدن ومحافطات المملكة العربية السعودية، وذلك لدعم جهودهم في زيادة الكفاء الزراعية وتنمية المشاريع الصغيرة، وتعتبر آلية التسجيل سهلة جدا حيث يتم التقديم للدعم بطريقة إلكترونية من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وفي هذا المقال نتابع معكم التفاصيل.
دعم الريف ربات البيوت
حرص دعم الريف للوصل للمرأة الريفية العاملة ، وقد تم تخصيص مبالغ دعم مالية من أجل دعم المزارعات، حيث يمكن للمرأة التي تحب أن تطور مزرعها وتزيد من إنتاجها التسجيل في برنامج ريف، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية إهتماما كبيرا في المرأة، حيث شجعتها وساهمت في تمكينها ودعمها للعمل من أجل تحقيق التكامل في المجتمع، ومن خلال برنامج ريف الذي ثمن دور المرأة في التنمية الزراعية، حيث تنمى الحقول بجهودها وتزرع وتنتج للجميع، وتمثل المرأة 40% من القوة الزراعية، حيث تحافظ المرأة الريفية على الأمن الغذائي، ولذلك يهتم البرنامج بشكل كبير في دعم الريف لربات البيوت.
رابط التسجيل في برنامج دعم ريف
يبحث الكثير من العاملين في القطاع الزراعي سواء ربات البيوت أو العاطلين عن العمل، عن الرابط الخاص بالتسجيل في برنامج دعم ريف، وفي السطور التالية نوفر لكم المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل كما نستعرض لكم جميع خطوات التقديم في بوابة الريف، وذلك من أجل التقديم بشكل صحيح دون حدوث مشاكل، وقد وجب التنوية إلى أنه يجب عليكم عند التسجيل التأكد من كافة البيانات المدخلة، وفي حالة كانت لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق بالأسفل.
طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف الحكومي
- الخطوة الأولى، يجب عليك في البداية الدخول إلى منصة دعم ريف.
- الخطوة الثانية، تقوم بالضغط على عمل حساب جديد في المنصة.
- الخطوة الثالثة، كتابة البيانات والمعلومات الخاصة بك في الخانات المحددة.
- الخطوة الرابعة، سيصل إلى هاتفك كود التحقق قم بإدخاله في المكان المخصص.
- الخطوة الخامسة أدخل رقم الحساب المصرفي الخاص بك.
- بعد استكمال كافة البيانات النقر على أيقونة إرسال.
ما هي شروط دعم ريف
- أهم الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل.
- التقديم يتم إلكترونيا عبر منصة دعم ريف.
- استكمال كافة البيانات الخاصة بك بدقة.
- لا يتجاوز دخل المتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي شهريا.
- يحب أن تختار البرامج التي يدعمها البرنامج.
- يشترط في المتقدم الإلتزام بجميع الشروط الفنية والصحية للبرنامج.
- يجب على المتقدم أن يكون لديه أحد المهن الزراعية.
- يشترط على المتقدم أن يكون مشرفا على عمله بنفسه.
- أن يكون ضمن مناطق الدعم.
- عدم عمل المتقدم في القطاع الخاص أو العام.
- الأسر المنتجة يجب أن ترفق وثيقة العمل الحر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتفصيل الممل.. طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم الريفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.