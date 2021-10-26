بنك التسليف يوفر قروض متنوعة وبشروط بسيطة

بنك التسليف السعودي أحد البنوك السعودية التي تعمل على منح القروض المتنوعة والتي تتناسب مع ظروف جميع المواطنين، فهناك قروض خاصة بالزوج وقروض لترميم المنازل وقرض لعمل المشاريع الصغيره وقرض الأسرة وغيرها من القروض الأخرى المتنوعة، فمنح تلك القروض يكون بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفة إدارة البنك، وسوف نوضح لكم الأن أهم الشروط الخاصة بالحصول على قروض بنك التسليف وطريقة التقدم على القرض.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف

أوضح بنك التسليف من خلال صفحته الرسمية بعض الشروط اللازم الإلتزام بها للحصول على قرض من بنك التسليف وتعد من أهمها ما يلي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

عدم وجود ديون على المقترض لبنك أخر.

أن يكون شخص ملتزم فى سداد أقساط القرض.

تقديم الأوراق المطلوبة وتكون سارية المفعولز

تقديم الضمانات المطلوبة للبنك.

أنواع القروض الممنوحة من البنك متعدده لكل منها شروط خاصة يجب الإلتزام بها للموافقة على طلب الحصول على القرض، سوف نوضح لكم الأن بعضها:

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

أن سكون سعودي الجنسية فهي غير متوفره للوافدين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، وألا يزيد عن 55 عام.

غير ممتلك لأي عقار أو محال تجاري.

لا يزيد دخله الشهري عن 2000 ريال.

شروط الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف

لا يقل عمر المتقدم على القرض عن 21 عام.

أن يكون مر على بناء المنزل خمس سنوات.

أن يكون المنزل المراد ترميمه ملك.

فى حال نقل ملكية المنزل، يجب ان يكون مر على نقل الملكية عامين.

الانتظام فى سداد الأقساط.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

أن يكون سعودي الجنسية المتقدم على القرض.

لا يقل عمر المتقدم على القرض عن 18 عام.

يحصل على القرض عند الزواج للمرة الأولي فقط.

أن يكون عقد القرام مر عليه عام بدون إتمام مراسم الزفاف.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بقروض بنك التسليف السعودي وشروط الحصول على القروض المتنوعة، نتمنا ان نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.