حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم 1443 مع شروط القرض بالمملكة

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم، والذي يعتبر احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات مصرفيه متنوعه ومميزه جدا، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم قروض مختلفه تتناسب مع المستفيدين من حيث ظروفهم الاقتصادية، وتقدم قروض بنك الراجحي للمواطنين السعوديين من خلال شروط بسيطه وضعها البنك، ويمكن عن طريق حاسبة التمويل العقاري الراجحي المدعوم حساب آلية التمويل والتي تقدم لكل الأشخاص الباحثين عن تمويل عقاري مناسب، من خلال حاسبة التمويل المدعوم الراجحي يمكن التعرف على جميع تفاصيل التمويل العقاري المقدم من مصرف الراجحي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل ما يخص حاسبة التمويل العقاري مصرف الراجحي المدعوم.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

يقوم بنك الراجحي بتقديم برنامج التمويل العقاري المدعوم لكل عملاء صندوق التنميه العقاري لتمكينهم من شراء عقار مدعوم، والحصول على برنامج التمويل العقاري المدعوم بقسط شهرى مدفوع من قبل العميل حتى يتمكن من شراء المسكن أو العقار المناسب، حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم تقدم وفق شروط محدده من قبل البنك وصندوق التمويل العقاري، وكل العملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري مدعم التقديم على طلب التمويل، حاسبة البناء الذاتي بنك الراجحي احد اهم الخدمات المقدمة من البنك لكل الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من بنك الراجحي، وسوف نتعرف على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

يجب أن يكون العميل على القائمة التي وافق صندوق التنمية العقارية على قبولها في هذا البرنامج، وهو مقتصر للعملاء السعوديين فقط.

برنامج تمويل الإسكان الحكومي “Madoom” متاح لعملاء تحويل الراتب فقط.

أقصى مدة للقرض الميسر تصل إلى 500،000 ريال سعودي هي 30 عامًا.

الحد الأقصى لمدة التمويل التي تزيد عن مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500،000 ريال سعودي المقدم من صندوق التنمية العقارية هي 30 عامًا.

تعتمد نسبة دعم الأرباح التي يقدمها صندوق التنمية العقارية على فئة تصنيف العميل وامتثاله للمعايير والفئات التي يضعها الصندوق.

سيتم تسجيل ملكية العقار باسم مصرف الراجحي ولن يتم نقلها إلى العميل حتى يتم دفع جميع حقوق التمويل المدعومة وغير المدعومة، بما في ذلك رأس المال والأرباح المتراكمة طوال فترة التمويل.

يصل التمويل الخالي من الربح إلى 500،000 ريال سعودي وله آجال استحقاق تصل إلى 30 عامًا، بناءً على فئة العملاء التي يحددها صندوق التنمية العقارية.

قرض بعقد واحد ينص على سداد الأرباح المدعومة شهريًا * ودفع أقساط شهرية تساوي القرض الأصلي.

التمويل العقاري هو من اهم التمويلات المقدمة من بنك الراجحي السعودي لكل عملائه، حيث يساعد هذا التمويل على شراء منزل أو عقار جديد مدعوم من صندوق التمويل العقاري، ويمكن معرفة كل تفاصيله من خلال حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم.