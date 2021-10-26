نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة و الخروج النهائي عبر ابشر أعمال بالخطوات الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة و الخروج النهائي من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات بالمملكة. كما أعلنت عنهم المنصة عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن بعض الخدمات التي ثار التساؤل عنها والتي يستخدمها الكثير من السعوديين مثل. أصدار الإقامة من ابشر أعمال لأصحاب المؤسسات بالمملكة ومعرفه خطوات وشروط الخدمة. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه مبايعه المركبات من ابشر الكترونيا ومعرفه شروط ومتطلبات الخدمة وخطوات الوصول إليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح شروط ومتطلبات خطوات إلغاء تأشيرة خروج وعوده وخرج نهائي وكيفيه الوصول اليهم الكترونيا بالخطوات التي أعلنت عنها المنصة.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن أصحاب المؤسسات من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعامل لديه بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها لنجاح الخدمة معكم وهذه الشروط نوضحها من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون كلا من الطرفين غير مسجلين كموفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

أن لا يكون هناك مخالفه عدم إلغاء تأشيرة مصدره سابقا ولم يتم استخدامها.

عند إلغاء التأشيرة يجب أن تكون العملية خلال 90 يوم من تاريخ إصدارها أو قبل تاريخ العودة الموضح.

في حاله عدم إلغاء التأشيرة سيتم تطبيق الغرامة علي المستفيد.

يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمة.

خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

كما أعلنت أيضا المنصة عن طريقه وكيفيه إلغاء تأشيرة خروج وعوده الكترونيا والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني ابشر أعمال وتسجيل الدخول الخاص. الضغط علي خدمات أعمالي ثم اختيار إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

إلغاء تأشيره الخروج النهائي

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن خدمه إلغاء تأشيرة خروج نهائي للعامل المسجلين لديهم الكترونيا. كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض الشروط الواجب توافرها لنجاح الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

عدم تسجيل الكفيل أو العامل كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

التأكد من عدم وجود مخالفه سابقه تم إصدارها لم تستخدم.

يجب أن تتم عمليه الإلغاء خلال 60 يوم تاريخ الإصدار وفي حاله عدم الإلغاء سيتم إصدار غرامه ماليه.

يجب تواجد المستفيد في المملكة أثناء طلب الخدمة.

خطوات إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

كما أعلنت أيضا المنصة عن طريقه الحصول علي الخدمة والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية: