استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر 1443

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عمر شويل - جدة يعتبر استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة بالإضافة إلي رقم الحدود أو رقم جواز السفر أيضًا، من الاستعلامات ذات أهمية كبيرة لدي الأفراد المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين بتحويل كافة الخدمات الحياتية إلى خدمات إلكترونية للتسهيل على الجميع والتقليل من الازدحام في الدوائر الرسمية والعامة قدر الإمكان، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة وخطوات الاستعلام.

خدمة الاستعلام عن موظف وافد

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربيّة السعوديّة بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونيّة في موقعها على شبكة الإنترنت، ومنها: خدمة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود من الموظفين الذين يعملون في مختلف الشّركات داخل المملكة، وفيما يلي سوف نتعرف علي الطرق التي يمكننا اتّباعها للاستعلام عن الإفراد الوافدين.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي مساعدة المواطنين والوافدين في تسهيل في إجراء الخدمات الإلكترونية ومنها توفير حدمة الاستعلام عن موظف برقم الاقامة دون الحاجة للخروج من المنزل وبالتالي تعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة.

في البداية قم بالدخول على رابط الاستعلام عن وافد من خلال البوابة الإلكترونية وزارة العمل (hrsd gov).

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم المرور.

ثم اختر أيقونة (الخدمات الإلكترونية) واختر منها الاستعلام عن عامل وافد .

. ادخل بيانات الوافد المراد الاستعلام عنه.

ثم أدخل رقم الإقامة ، وجنسية الوافد.

، وجنسية الوافد. وأخيراً ادخل الرمز المرئي واضغط على كلمة ( بحث ).

). بعد ذلك سوف تظهر لك بيانات كاملة ومفصلة عن الوافد من تقييم المنشأة، وموقفه من العمل وصلاحية الإقامة.

يمكنك الإستعلام عن صلاحية الإقامة بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود لمعرفة معلومات التحديد ومعرفة الموعد المحدد لانتهاء الاقامة الخاص بـ العامل أو الموظف عبر موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

يستطيع الاستعلام عن كافّة العاملين الوافدين بالسّعودية عن طريق استخدام رقم جواز السفر الخاص بهم وذلك باتّباع ما يأتي:

في البداية قم بالذهاب إلى صفحة الاستعلام على موقع وزارة العمل.

قم بكتابة رقم الجواز في الحقل المعدّ لذلك ثمّ تحديد الجنسيّة.

إدخال رمز التحقّق المرئي الموجود في الصّورة التي أمامك.

الضغط على زرّ ” البحث ” ليقوم الموقع بإظهار المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود

يقوم الكثير من أصحاب العمل بالاستعلام عن الموظّفين الوافدين برقم الحدود كما يأتي:

يجب الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن موظّف وافد.

قم بإدخال رقم الحدود في الحقل المخصّص لذلك.

في الحقل المخصّص لذلك. ثم كتابة رمز التحقّق الموجود في الصّورة داخل الحقل المعدّ لذلك بعد تحديد الجنسيّة للوافد.

الضّغط على زرّ ” البحث ” لرؤية المعلومات التي تتعلّق بالوافد.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الهاتف

عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة بتوفير الرّقم 19911 لتلقّي كافّة الاستفسارات التي تتعلّق بالعمّال السعوديّين وغير السعوديّين، ويمكننا الاتّصال بهذا الرّقم ثمّ تزويد الموظّف المسؤول بكافّة المعلومات التي يرغب بمعرفتها للحصول على المعلومات المطلوبة حول الموظّفين الوافدين داخل المملكة

طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب

توجد العديد من الطّرق التي يمكن اتّباعها من أجل الاستعلام عن بلاغ الهروب، ومنها: الاتّصال مع وزارة العمل على رقم الهاتف 19911 ثمّ الاستفسار عن البلاغ، كما يمكننا الاستعلام عن بلاغ الهروب إلكترونيًا باتّباع ما يأتي:

الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن الوافدين من موقع وزارة العمل السعوديّة.

ثم كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود ثمّ تحديد جنسيّة الوافد الهارب.

قم بإدخال رمز التحقّق في الحقل المعدّ لذلك ثمّ الضّغط على أيقونة البحث.

مشاهدة النّتائج التي يعرضها الموقع لمعرفة حالة الوافد الهارب الحاليّة.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي طرق استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو برقم الجواز أو الحدود.