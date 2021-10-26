الشروط والتخصصات المطلوبة للتسجيل في وظائف برنامج الأمن الصحي

تم الإعلان رسميا عن استقبال طلبات الالتحاق بالتدريب المنتهى بالتوظيف لعام 2022 التابع لبرنامج الأمن الصحي الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدفعة الرابعة وفى هذا المقال سوف نستعرض أهم الشروط التي أعلنتها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والتخصصات المطلوبة ورابط التقديم والموعد المحدد للتقديم على برنامج الأمن الصحي.

التخصصات المطلوبة للالتحاق ببرنامج الأمن الصحي

حددت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية العديد من التخصصات لقبول الانضمام للبرنامج وهم كالتالي:

نظم المعلومات الإدارية، الحقوق، العلوم السياسية، الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، أخصائي نفسي.

أيضا خريجي اللغات ( اللغة العربية، الإنجليزية، الفارسية، العبرية، الروسية، اليابانية، الفرنسية، التركية، الإسبانية، الصينية، الألمانية ).

إدارة الأعمال،الإدارة الصحية، التأمين وإدارة المخاطر، الإعلام، الأنظمة، الجغرافيا، التاريخ.

الصحافة والنشر الإلكتروني، العلاقات العامة، الإذاعة والتلفزيون.

التربية الخاصة تخصص إعاقة عقلية، التربية، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، العلوم الاجتماعية، التربية الفنية، الاقتصاد، المصرفية الإسلاميـة.

المحاسبة، المالية، الإدارة، الموارد البشرية، الأعمال المصرفية، التسويق،التمويل والاستثمار.

علم المعلومات، المالية التطبيقي، التسويق التطبيقي،الإعلام والاتصال التسويقي.

أثار، ​إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، الإدارة السياحية والفندقية.

اللياقة البدنية، الإدارة الرياضية والترويحية، التدريب الرياضي.

شروط قبول الانضمام لبرنامج الأمن الصحي

على المتقدم/ة أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون طول المتقدم 160 سم فأكثر للرجال أما للنساء فلا يقل طولهم عن 150 سم.

يشترط الحصول على شهادة البكالريوس في التخصصات المطلوبة في الإعلان.

أيضا عمر المتقدم أن لا يزيد عند التقديم عن 40 عام.

كما يشترط أن لا يكون المتقدم على رأس عمل.

أيضا الحالة الصحية الجيدة وخلو المتقدم من جميع الأمراض التي من الممكن أن تمنعه من أداء العمل.

أن لا يكون قدم تم فصله أو طرده من أي وظيفة سابقا.

كما يشترط حسن السيرة والسلوك للمتقدم وان لا يكون غير متهم في قضية بالشرف أو قد تم سجنه.

المستندات المطلوبة للتقديم

شهادة البكالريوس على أن تكون متضمنة على رقم الهوية وفى حالة حصول المتقدم على مؤهلة من خارج المملكة تقديم معادلتها من وزارة التعليم موضح بها المعدل التراكمي .

كما في حالة عدم وجود المعدل التراكمي في الشهادة يجب تقديم السجل الأكاديمي.

شهادة اللغة الانجليزية لاحد الاختبارات المعتمدة داخل المملكة.

وفى حالة عدم وجود رقم الهوية في السجل الأكاديمي والشهادة علي المتقدم في هذه الحالة تقديم ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة من الجهة التي حصل منها على الشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم الهوية.

الموعد المحدد التقديم