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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مكاني تذاكر المباريات كيفية تسجيل دخول و حجز تذاكر الدوري السعودي في المقال التالي
منصة مكاني تذاكر المباريات والتي يتم من خلالها حجز التذاكر الخاصة في الدوري السعودي . وما هي الخطوات الخاصة بتسجيل دخول منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي . تلك المنصة التي تم إطلاقها لكي ما يتم التسهيل علي كافة المواطنين لحجز تذاكر المباريات . كذلك من خلال مكاني تسجيل دخول يتم عرض كافة المباريات علي الصفحة الرئيسية لكي ما يتم حجز تذاكر المباراة المرغوبة . كما من خلال منصة مكاني يتاح حجزها من خلال الهاتف عبر التطبيق الخاص بالمنصة . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بمنصة حجز تذاكر المباريات .
منصة مكاني تذاكر المباريات للدوري السعودي
تلك المنصة التي تم إطلاقها من خلال البريد السعودي كمنصة إلكترونية . علي شبكة الأنترنت والتي يتاح عليها حجز كافة التذاكر الخاصة بكافة المباريات التي يتم لعبها في الدوري السعودي . كذلك من خلال منصة مكاني يتم الحجز بخطوات بسيطه للغاية سواء من خلال الهاتف أو من أي جهاز أخر . بجانب أنه يتاح من خلال المنصة حجز المقعد المرغوب في أي نادي من النوادي المقام بها المباريات . كذلك أيضاً كافة الخدمات المتعلقة بالحجز وغيرها يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنصة . وليس من أي مكان أخري غير معتمد لهيئة البريد السعودي . وفي السطور القادمة سنعرض الخطوات الخاصة بكيفية حجز تذاكر المباريات علي المنصة .
تسجيل دخول المنصة وخطوات الحجز للتذاكر
- يتم تثبيت تطبيق منصة مكاني تذاكر المباريات علي جهاز الهاتف الخاص بك .
- بعد ذلك يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مكاني .
- كذلك يجب تسجيل البيانات الخاصة بك والموضحة علي موقع المنصة .
- كما يتم تعبئية بيانات البريد الإلكتروني ورمز المرور الخاص بك والذي تستخدمه علي منصة مكاني .
- تحديد نوع التذاكر الخاصة بالمباراة وأيضاً مكان المقعد الخاص بالجلوس .
- كذلك أيضاً يجب تسجيل رقم الهاتف وتحديد نوع الجنس الخاص بحاجز التذكرة .
- كما يجب تسجيل تاريخ الميلاد ومن بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة الموافقة علي الشروط والأحكام .
منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وطريقة الحجز
بعد أن ينتهي أي مواطن من الخطوات المشار أليها في تسجيل الدخول علي منصة مكاني . يتم أتباع الطريقة التي سنشير أليها لكي ما يتم حجز التذاكر وهي كالتالي :-
- بعد الدخول علي منصة مكاني يتم التوجه للجهة اليسري من الصفحة الرئيسية ويتم الضغط علي كلمة دخول .
- كذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني ورمز المرور المستخدمين في خطوات التسجيل السابقة .
- بعد ذلك يتم أختيار القائمة الخاصة بمباريات الدوري السعودي ومن خلالها يتم حجز تذاكر المباريات .
خطوات تغيير رمز المرور علي منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي
- يتم الدخول علي منصة مكاني واختيار القائمة الخاصة باسترجاع رمز المرور .
- كما يجب تسجيل البريد الإلكتروني وبعد ذلك الضغط علي أيقونة إرسال لكي ما يتم إرسال رمز المرور الجديد .
- يتم فتح البريد الإلكتروني ومن ثم رسالة منصة مكاني المرسلة التي تحتوي علي تأكيد البريد الإلكتروني .
- كذلك أيضاً يتم أتباع بعض الخطوات البسيطة بعد تأكيد البريد الإلكتروني ومن ثم تسجيل رمز المرور الجديد .
منصة مكاني تذاكر المباريات والتي يتم حجزها من خلال المنصة التي تم إطلاقها من البريد السعودي . حيث أن مكاني البريد السعودي يتم أيضاً من خلالها حجز المقعد المرغوب في أي مباراة . سواء كانت تذاكر الهلال والنصر أو أي فريق أخر في الدوري السعودي .
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