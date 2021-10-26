منصة مكاني تذاكر المباريات كيفية تسجيل دخول و حجز تذاكر الدوري السعودي

منصة مكاني تذاكر المباريات والتي يتم من خلالها حجز التذاكر الخاصة في الدوري السعودي . وما هي الخطوات الخاصة بتسجيل دخول منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي . تلك المنصة التي تم إطلاقها لكي ما يتم التسهيل علي كافة المواطنين لحجز تذاكر المباريات . كذلك من خلال مكاني تسجيل دخول يتم عرض كافة المباريات علي الصفحة الرئيسية لكي ما يتم حجز تذاكر المباراة المرغوبة . كما من خلال منصة مكاني يتاح حجزها من خلال الهاتف عبر التطبيق الخاص بالمنصة . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بمنصة حجز تذاكر المباريات .

منصة مكاني تذاكر المباريات للدوري السعودي

تلك المنصة التي تم إطلاقها من خلال البريد السعودي كمنصة إلكترونية . علي شبكة الأنترنت والتي يتاح عليها حجز كافة التذاكر الخاصة بكافة المباريات التي يتم لعبها في الدوري السعودي . كذلك من خلال منصة مكاني يتم الحجز بخطوات بسيطه للغاية سواء من خلال الهاتف أو من أي جهاز أخر . بجانب أنه يتاح من خلال المنصة حجز المقعد المرغوب في أي نادي من النوادي المقام بها المباريات . كذلك أيضاً كافة الخدمات المتعلقة بالحجز وغيرها يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنصة . وليس من أي مكان أخري غير معتمد لهيئة البريد السعودي . وفي السطور القادمة سنعرض الخطوات الخاصة بكيفية حجز تذاكر المباريات علي المنصة .

تسجيل دخول المنصة وخطوات الحجز للتذاكر

يتم تثبيت تطبيق منصة مكاني تذاكر المباريات علي جهاز الهاتف الخاص بك .

علي جهاز الهاتف الخاص بك . بعد ذلك يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مكاني .

كذلك يجب تسجيل البيانات الخاصة بك والموضحة علي موقع المنصة .

كما يتم تعبئية بيانات البريد الإلكتروني ورمز المرور الخاص بك والذي تستخدمه علي منصة مكاني .

. تحديد نوع التذاكر الخاصة بالمباراة وأيضاً مكان المقعد الخاص بالجلوس .

كذلك أيضاً يجب تسجيل رقم الهاتف وتحديد نوع الجنس الخاص بحاجز التذكرة .

كما يجب تسجيل تاريخ الميلاد ومن بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة الموافقة علي الشروط والأحكام .

منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وطريقة الحجز

بعد أن ينتهي أي مواطن من الخطوات المشار أليها في تسجيل الدخول علي منصة مكاني . يتم أتباع الطريقة التي سنشير أليها لكي ما يتم حجز التذاكر وهي كالتالي :-

بعد الدخول علي منصة مكاني يتم التوجه للجهة اليسري من الصفحة الرئيسية ويتم الضغط علي كلمة دخول . كذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني ورمز المرور المستخدمين في خطوات التسجيل السابقة . بعد ذلك يتم أختيار القائمة الخاصة بمباريات الدوري السعودي ومن خلالها يتم حجز تذاكر المباريات .

خطوات تغيير رمز المرور علي منصة حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي

يتم الدخول علي منصة مكاني واختيار القائمة الخاصة باسترجاع رمز المرور .

واختيار القائمة الخاصة باسترجاع رمز المرور . كما يجب تسجيل البريد الإلكتروني وبعد ذلك الضغط علي أيقونة إرسال لكي ما يتم إرسال رمز المرور الجديد .

يتم فتح البريد الإلكتروني ومن ثم رسالة منصة مكاني المرسلة التي تحتوي علي تأكيد البريد الإلكتروني .

كذلك أيضاً يتم أتباع بعض الخطوات البسيطة بعد تأكيد البريد الإلكتروني ومن ثم تسجيل رمز المرور الجديد .

منصة مكاني تذاكر المباريات والتي يتم حجزها من خلال المنصة التي تم إطلاقها من البريد السعودي . حيث أن مكاني البريد السعودي يتم أيضاً من خلالها حجز المقعد المرغوب في أي مباراة . سواء كانت تذاكر الهلال والنصر أو أي فريق أخر في الدوري السعودي .