نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شراء تذاكر المباريات وكيفية إنشاء حساب خطوة بخطوة على منصة مكاني الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مكاني الإلكترونية، يبحث العديد من محبين كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز وشراء تذاكر المباريات بسهولة ولهذا أنشأت المملكة العربية السعودية منصة مكاني الإلكترونية لشراء تذاكر المباريات في دقائق ومن خلال الجوال فقط، ولهذا سوف نستعرض في هذا المقال كيفية حجز التذاكر وكيفية تسجيل الدخول ومن خلال خطوات بسيطة وسهلة، وكيفية الاستفادة القصوى من هذه المنصة الرائعة التي وفرت الكثير من الجهد أمام مشجعين ومحبين الساحرة المستديرة من المواطنين والمقيمين على حد سواء داخل المملكة.

منصة مكاني الإلكترونية وأهدافها

تلعب المنصة دور كبير وهام في رفع قدرات ومستوى المنظومة الرياضية السعودية، حيث يعد الجمهور هو اللاعب الأول والاهم في منظومة كرة القدم الحديثة وراحة الجمهور هو محور اهتمام المملكة ولذلك تم إنشاء المنصة لتيسير عمليات حجز وشراء تذاكر جميع المباريات دون اللجوء إلى الازدحام وضياع الكثير من الأوقات.

كيفية التسجيل خطوة بخطوة

يمكن للجميع حجز وشراء التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك لإتمام عملية شراء وحجز المباريات.

أولا يتم دخول الموقع الرسمي لمنصة مكاني الإلكترونية.

بعد ذلك نقوم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول ونقوم بكتابة اسم المستخدم لإنشاء حساب على المنصة.

ثم نقوم بكتابة البريد الإلكتروني وننقر على كلمة تأكيد بعد ذلك.

وبعد ذلك يتم إضافة رقم الهاتف وكتابة الرقم السري الذي تختاره لحسابك وبهذا تكون قد استكملت إنشاء حسابك على المنصة.

ثم تختار “إرسال” والموافقة على شروط وأحكام المنصة.

كيفية شراء تذاكر المباريات بعد استكمال التسجيل وإنشاء حساب على منصة مكاني

بعد الانتهاء من إنشاء حسابك على المنصة كما شرحنا في الخطوات السابقة يمكنك اختيار وشراء تذاكر المباراة التي تحب حضورها من خلال الخطوات التالية.

نقوم بالنقر على تبويب المباريات وحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي.

ثم بعد ذلك تختار المباراة والمقعد.

تستخدم بطاقة الائتمان لسداد قيمة التذكرة.

وبعد سداد قيمة التذكرة سيتم استخراج بطاقة المشجع مباشرتا.

كما يتيح الموقع للمستخدمين إمكانية الاطلاع ومعرفة جميع المباريات القادمة ومن الممكن أيضا اختيار فئة التذكرة التي تريد شرائها والعديد من الخدمات الأخري التي تجعل من هذه المنصة أهمية كبيرة لجميع المشجعين.