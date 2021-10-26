التقديم على طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي وصيغة نموذج الطلب

التقديم على طلب المساعدة المالية التي يبحث عنها الكثيرين من المحتاجين ف المملكة للحصول على دعم إلى لمواجهو ظروف الحياه نتيجة الضرر بعد جائحة كورنا وتأثرالاقتصاد وكذلك العمل، ويعتبر الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي لملك المملكة وحلقة الوصل بين الشعب وبينة غير انه يقوم بصياغة الأنظمة والمراسيم الملكية بالإضافة إلى ذلك يستقبل الملك كبار ضيوف الدولة في مقر الديوان الملكي، كما انه يقدم الديوان العديد من الخدمات والمساعدات عن طريق إرسال خطاب بصيغة الطلب الذي يحتاجة فيوجد أعفاء من أقساط قروض وأيضا صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي وشروط تقديم الطلب غير الطلبات الخاصة بمنح الأراضي وطلبات أسقاط الحق العام للدولة عن المواطنين المساجين وكذلك طلبات الإفراج عنهم، ويقدم الديوان مساعدات مالية عديدة للحالات المصابة بالأمراض الخطيرة، والتي تتسبب الوفاة كالفشل الكلوي. وذلك لعدم وجود علاج بمستشفيات الدولة، لذا يوفر الديوان الملكي العلاج اللازم لتلك الحالات. ويقوم بمساعدة المواطنين الغير قادرين على تسديد ديونهم، فيقدم لهم المساعدات عن طريق القروض. كما يشترط إثبات ذلك أي تعثرهم بواسطة الأوراق.

التقديم على طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي

الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الرسمي بالديوان الملكي. بعد ذلك يتم الدخول علي الموقع الخاص بالإمارة التابعة لك. ظهور قائمة الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار الخدمة الخاصة بطلب كل من المساعدات المالية. سيتطلب أرفاق كل من الخطاب الخاص بالطلب وصورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

صيغة نموذج طلب المساعدة المادية من الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أدام الله عزك . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أصحاب الفخامة والمعالي والسمو في الديوان الملكي السعودي، أتقدم إليكم بشكوتي وقلة الحيلة فأنا أعمل بجهة …….. ،والراتب لا يكفي ترتيبات الزواج فأنا أريد الزواج ولا أقدر على استكمال الامر وأنوه لسيادتكم أني أرسلت لكم مع الخطاب المستندات التي تثبت صحة كلامي ، و كلي رجاء بكم بالنظر إلى حالتي بعين العطف و الرأفة من شخصكم العطوف جعله الله في الميزان يوم الحساب العظيم. مقدم إليكم الطلب من /……………………. رقم الهاتف/…………………………. العنوان/……………………..

حالات قبول الطلبات بالديوان الملكي