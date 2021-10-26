وزارة الدفاع تسجيل دخول وأهم الضوابط الخاصة بالقبول

تحرص دائمًا الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني، وذلك نجده بوضوح من خلال المنصات التي تم إطلاقها لخدمة موقع وزارة الدفاع والاستفادة من كافة خدماته، وبذلك سيتمكن الكثير من المتقدمين في التسجيل للالتحاق للتجنيد بشكل سريع، لذلك نجد أن تصدر موضوع وزارة الدفاع تسجيل دخول داخل محركات البحث لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

وزارة الدفاع تسجيل دخول

قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة إلكترونية تسهل على المواطنين الدخول إلى أنظمة التجنيد بالمملكة، وذلك يتم من خلال اتباع خطوات تسجيل الدخول إلى موقع هذه الوزارة على الانترنت.

فتبدأ أولى الخطوات بالتوجه بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية رئاسة الأركان الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بإدخال اسمه بالكامل.

وبعد ذلك يقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بالمتقدم.

ثم بعدها يقوم بإدخال كود التحقق المتواجد أمامه بالموقع.

فمن الممكن إدخال الرقم القومي بدلًا من كلمة السر في حالة نسيانها.

وبذلك تكون عملية التسجيل قد أتمت بالشكل الصحيح.

الضوابط الخاصة بالقبول في وزارة الدفاع السعودي

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية، وذلك بشرط ألا يكون حاصل على أي جنسية أجنبية أخرى، وهذا يسير أيضًا على عائلته.

و ان يتراوح الأعمار السنية للمتقدمين ما بين ال17 سنة إلى ال40 سنة.

وعلى الجانب الأخر نجد أن السجل الأخلاقي الخالي من أي جريمة أو إدانة عامل أساسي للقبول في وزارة الدفاع السعودي.

ولابد أن يكون أعزب، كما يجب أن يقوم باجتياز كافة الاختبارات الطبية والنفسية والبدنية بنجاح تام.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا جسدياً، لأن هذا من أهم الشروط التي يجب أن يتناسب مع طوله ووزنه، ويجب ألا يقل طوله عن 160 سم.

لا يسمح للمتقدمين الذين يعملوا في أي جهة حكومية.

ألا يكون لديه سابقة فصل من العمل في أي جهة حكومية، مثل فصله من العمل أو انقطاعه عن العمل لأي سبب.

يجب على المتقدمين استيفاء جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في اللوائح الإدارية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين جميع المؤهلات التعليمية المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم أهم التفاصيل التي تخصل وزارة الدفاع تسجيل الدخول، حيث وجدنا أنه من خلال عددًا من الخطوات سوف تتكمن من تسجيل الدخول إلى الموقع بكل نجاح وبشكل سريع دون احتياج أي مجهود.