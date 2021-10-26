شروط وخطوات تقديم وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء عبر بوابة القبول الموحد

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خطوات تقديم وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء يعد ذلك وأحد من ضمن الأشياء التى تهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى التسجيل فى هذه الوظائف والتى تعد من ضمن الوظائف العسكرية الهامة التى تعلن عنها وزارة الدفاع السعودية فى كل فترة لكل من الرجال والنساء فى المملكة.
تقديم وزارة الدفاع 1443
قامت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف لكل من الرجال والنساء، حيث إن هذه الوظائف تكون على رتبة جندي ويتم الترقية وفقاً لسلم الوظائف فى المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً من خلال موقع بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية.
شروط وزارة الدفاع السعودية 2021
قامت إدارة القبول المركزي فى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل القبول حيث إن تلك الشروط تكون كالأتي:
- الشرط الأساسي إن يكون المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.
- يشترط إن لا يقل عمرة عن 21 سنة ويجب إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية من قبل فى القضايا الجنائية.
- يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف غير موظف فى القطاع العام أو الخاص.
- يجب إن يكون ذو لياقة بدنية مرتفعة.
- لابد من إن يتناسب طول المتقدم مع وزنة.
- إن لا يكون غير متزوج من غير سعودية الجنسية.
طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء
هناك بعض الخطوات التى يتوجب عليك القيام بها من أجل التقديم في التجنيد حيث يكون ذلك عبر أتباع قائمة الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع بوابة التجنيد الموحد على شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم الأول ثم أسم العائلة.
- تكتب رقم الهوية الوطنية ثم تحديد الجنس.
- تقوم بكتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري فى المربع المخصص له.
- تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية التى تتطلب منك.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهاتف المحمول.
- تكتب عنوان البريد الإلكتروني.
- الضغط على زر التسجيل.
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