أحدث عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل 2021 ومميزاته

عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل هي عبارة عن مجموعة من الخصومات على عدد من السيارات الجديدة والمستعملة، منها عروض تويوتا 2021 تقسيط بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتوفير عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط سيارات جيلي المميزة والمعروفة في السوق والتي يرغب في اقتنائها وامتلاكها الكثير من الأفراد سواء إن كانت سيارة جديدة أو مستعملة، حيث أن حلول التمويل لدى الشركة تشمل النوعين، وسوف نتعرف على مميزات عبداللطيف جميل أقساط وأفضل العروض الجديدة.

عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل

تتيح شركة عبداللطيف جميل العديد من أنواع السيارات المختلفة وبعروض متميزة ومن أفضل عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل المتوفرة ما يلي:

سيارات جيلي 2022 عبداللطيف جميل

تعد السيارة من نوع جيلي من أحدث السيارات المتوفرة داخل المملكة وبموديلات متعددة ويمكن الحصول عليها من خلال شركة عبداللطيف من خلال العرض التالي:

سيارة باينراي بالموديل الأساسي الرياضية حيث تتميز السيارة بالشكل الانسيابي العصري، وتم إصدار السيارة بمواصفات متعددة من أهمها قلة استهلاك الوقود ويمكن للعملاء الحصول عليها من خلال سداد مبلغ شهري بقيمة 1085 وذلك لمدة 5 سنين.

أيضًا يمكن الحصول على سيارة يابنراي ذات الإصدار الفخم Luxury بمواصفات أعلى عن طريق سداد ما يصل إلى 1226 ريال شهريًا.

سيارة كولراي وهي من أفضل السيارات التي تم إنتاجها من شركة جيلي لما تتميز به السيارة من ارتفاع مناسب عن سطح الأرض وكذلك قوة الموتور وتم إصدار السيارة بأكثر من موديل لتلبية احتياجات جميع العملاء فمن خلال دفع 1206 شهريًا يتم الحصول على موديل Basic، أما عن الإصدار Comfort فيتم الحصول عليه عن طريق سداد مبلغ 1327 ريال.

السيارة ازكارا وهي من السيارات الرياضية المتميزة ويمتلك العميل السيارة بقسط شهري 1669 ريال سعودي شهريًا.

مميزات تقسيط سيارات عبداللطيف جميل

عند حصولك على فرصة تقسيط السيارات وقبول الطلب ستحصل على الكثير من المميزات من بينها ما يلي: