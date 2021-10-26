نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط سيارات كيا الموديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط سيارات الحديثة أصبحت متوفرة لسيارات كيا وسيارات جيلي أيضًا وغيرها من أنواع وموديلات السيارات وخصوصًا الحديثة فقد اعتادت الشركة على توفير عروض تقسيط سيارات عبداللطيف جميل على موديل العام، فقدمت عروض تويوتا 2021 تقسيط بكافة فئاتها وليس هذا فقط بل تشمل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021 على سيارات هيونداي الجديدة، ويمكن الاستفادة من عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط أيضًا، فتابعونا للتعرف على مميزات التقسيط.

عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط سيارات كيا

يمكن للعملاء الحصول على سيارة أحلامهم من نوع كيا من خلال الاختيار من بين الموديلات المتوفرة لدى عبداللطيف جميل ويحصل أيضًا العميل على السيارة بالتقسيط وبالمميزات التالية:

مميزات تقسيط سيارات كيا

يعفي المتقدم من أي مصاريف إدارية.

في حالة احتساب القسط لمدة 60 شهر يتم سداد أول قسط من قبل الشركة.

لا يحتاج العميل إلى توفير دفعة أولى.

لا تشترط الشركة توفير كفيل وذلك في حالة توافر جميع الشروط في المتقدم.

عروض كيا 2021 عبداللطيف جميل

أما عن أحدث عروض عبداللطيف جميل 2021 تقسيط سيارات كيا فتشمل على التالي:

السيارة سونيت دات المحرك القوي بقوة مائة وخمسة عشر حصانًا، وتأتي السيارة بإضافة رفاهية متعددة داخل مقصورة القيادة حيث تم تجهيزها بمقاعد جلدية وكذلك فتحة السقف ويتم توفيرها للعملاء داخل العرض بمبلغ 1230 ريال سعودي شهريًا ولمدة لا تتجاوز 60 شهرًا.

سيارة كيا بيجاس ذات التصميم الأنيق والتي تأتي بمحرك بقوة 95 حصان، كما تم تجهيز السيارة بجير أتوماتيكي كما تم تزويد السيارة بالعديد من وسائل الترفيه وقامت الشركة بتوفيرها للعملاء بقسط شهري يبدأ من 842 ريال سعودي.

عروض كيا 2022 عبداللطيف جميل

أيضًا تم توفير بعض السيارات بموديلات حديثة ومن أفضل تلك السيارات:

السيارة الأكثر طلبًا وهي كيا سيراتو والتي تم توفيرها بإطلاله متميزة من الشركة وتم توفير أكثر من إصدار من السيارة بقوة محرك مختلفة لتبدأ من 123 حصان مرورًا بالمحرك بقوة 152 حصان وصولًا إلى المحرك بقوة 204 حصان ويمكن الحصول عليها بقسط يبلغ 1317 ريال سعودي للفئة الأساسية وغيره من العروض ويمكن معرفتها إلكترونيًا عبر موقع الشركة.