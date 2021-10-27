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عمر شويل - جدة يتيح مصرف الراجحي النظام الخاص باستبدال نقاط المكافأة على العديد من البطاقات الائتمانية التي يوفرها المصرف، حيث تقوم هذه البطاقات الائتمانية بتقديم عدة خدمات مميزة، وعروض متنوعة نذكر منها (البطاقة الخاصة بالسيدات SELECTIVE، وبطاقة سفر بلس، ومدي)، وسنوافيكم بشرح طريقة استبدال نقاط المكافأة مصرف الراجحي على البطاقات الائتمانية المتنوعة 2021.

طريقة استبدال نقاط المكافأة مصرف الراجحي

يعد بنك الراجحي من أكثر البنوك التي تمتلك معدل مرتفع في صرف النقاط الخاصة بالمكافآت، المتاحة على البطاقات الائتمانية المتنوعة والتي من الممكن أن يستبدلها العميل بكل سهولة عبر الكثير من المكافآت المستخدمة في تسوق السلع، أو الحصول على خصم للأماكن المتنوعة بداخل المملكة وبعض الأماكن خارجها، ومن أهم ما يميز بطاقات مصرف الراجحي إمكانية استخدامها في عدة دول، وقد خصص المصرف معلومات حول كيفية استبدال نقاط المكافأة والاستفادة منها.

أهم مميزات برنامج المكافأة مصرف الراجحي

يتيح البرنامج المعني بتقديم المكافآت على استبدال النقاط المقدم من مصرف الراجحي الحصول على عدة مميزات كما هو الحال في طلب مفتاح سيارة التي تحدثنا عنها قبل سابق، وحول مميزات نقاط بنك الراجحي فهي:

عند صدور بطاقة بنك الراجحي الائتمانية يحصل العميل على عدد من النقاط الترحيبية، من الممكن استخدامها حسب المعايير الخاصة بكل بطاقة.

يقوم البرنامج الخاص باستبدال نقاط المكافآت باستبدالها عبر عدد من أشهر الماركات التجارية يتعدى 170 ماركة بالمملكة.

يستطيع العميل أن يستبدل النقاط الخاصة به بواسطة رقم الجوال.

يستطيع العميل أن يحول النقاط لأي شخص آخر بشرط أن يكون هذا الشخص عميل بمصرف الراجحي ومسجل على البرنامج المكافأة.

من الممكن أن تتبرع، أو تحول بعض المبالغ المالية من النقاط التي حصلت عليها إلى المؤسسات الخيرية المضافة للبرنامج.

النقاط الخاصة ببطاقات مصرف الراجحي

فور إصدار بطاقة signature الائتمانية يحصل العميل على خمسة وسبعون ألف نقطة، وهذه النقاط تعادل خمسة وعشرون ألف ريال، والريال الواحد الذي يتم صرفه بداخل السعودية يجعلك تفوز بخمسة نقاط، وكل ريال تصرفه خارج السعودية يجعلك تفوز بستة نقاط، وتقدم بطاقة الائتمان البلاتينية خمسة وعشرون نقطة للعميل بعد صدورها، وهذه النقاط تعادل خمسة عشر ألف ريال تصلح للاستخدام فترة 90 يوم من تاريخ الإصدار، حيث يكسبك صرف ريال واحد بالسعودية 4 نقاط بينما تستطيع كسب 5 نقاط أمام صرف ريال واحد خارج السعودية.

وتوفر بطاقة SELECTIVE الخاصة بالسيدات فور صدورها خمسة وسبعون ألف نقطة، وتعادل هذه النقاط خمسة وعشرون ألف ريال، صالحة للاستخدام فترة 90 يوم من تاريخ الإصدار، ويكسب العميل 5 نقاط على كل ريال يصرفه بالسعودية، و6 نقاط على كل ريال يصرفه خارجها.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كافة النقاط المتعلقة بطريقة استبدال نقاط المكافأة مصرف الراجحي على البطاقات الائتمانية المتنوعة 2021.