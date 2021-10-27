نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ إعانة مربي المواشي وما شروط وخطوات الحصول على الدعم والاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة البيئة والمياه والزارعة بالمملكة البرنامج دعم مربي المواشي، الذي يعد المنقذ من تراكم التكاليف المالية الواقعة على المزارعين والقائمين على تربية المواشي، ويتكفل البرنامج بتوفير مبلغ من المال لإعانة المربي، ويختلف المبلغ بحسب الشروط التي تقرها الوزارة، وسنقوم بتوضيح مبلغ إعانة مربي المواشي بالمملكة وما هي شروط وخطوات الحصول على الدعم.

معايير الحصول على مبلغ دعم مربي المواشي

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة شروط لتلقي مبلغ الدعم للمربين، ولا يستطيع الأشخاص الراغبين في تلقى الدعم الحصول عليه بدونها وتتمثل في التالي:

أن يكون الشخص المتقدم للدعم يحمل الجنسية السعودية، أو أحد المقيمين بالمملكة بحوزته البطاقة الخاصة بالتنقل.

من الضروري أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم يمتهن الزراعة.

لا يجب أن يكون المتقدم عاملًا أو موظفًا بكلا القطاعين الخاص والعام، ولا يكون مازال طالب.

لا يكون المتقدم قد حكم عليه بالسجن قبل ذلك، أو تم وقفه عن العمل لأي سبب.

أن تطبق المعايير الفنية والصحية المطلوبة من جهة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يتقدم الشخص الراغب في تلقي الدعم بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة أنعام.

يكون عمر المتقدم 21 عام كحد أدنى.

يجب أن يمتلك المتقدم الحساب البنكي الخاص به ومن الضروري أن يكون مفعل ومسجل عبر الموقع الإلكتروني.

إذا كان الشخص المتقدم غير سعودي، يجب أن يكون من المقيمين بصفة دائمة بالمملكة أثناء مدة الدعم.

لا يستطيع الحصول على الدعم الأشخاص المقيمين بصفة مستمرة في المساكن الإيوائية.

مبلغ إعانة تربية المواشي

من الممكن أن يصل المبلغ المخصص للإعانة إلى خمسون ألف ريال، ويوازي هذا المبلغ حوالي 70 بالمائة من تكلفة المشروع، والمبلغ المخصص للدعم للشخص الواحد قد يصل إلى أربعين ألف وهذه النسبة غير ثابته، حيث قامت الوزارة بتوضيح المعايير كالآتي:

سعر الأعلاف العالمي.

عدد المواشي.

أنواع المواشي، ويستهدف البرنامج هذه الأنواع( الإبل، والأبقار، والأغنام، والماعز).

طريقة طلب الدعم من قبل صغار المربين

تسجيل الدخول في بوابة إنعام الإلكترونية، والحصول على البطاقة الصحية، أو خدمات صندوق التنمية الزراعية.

يقوم المتقدم بالتسجيل عبر البرنامج الداعم لصغار مربين المواشي.

تقديم المستندات اللازمة وملئ الخانات المطلوبة.

النقر على كلمة إرسال.

تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب، وتقوم بالموافقة عليه أو رفضه.

استعلام دعم مربي المواشي ومعرفة نتائج الأهلية للدورة الجديدة كما في برنامج ريف الذي يقدم دعم أخر للقطاع الزراعي في المملكة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع المعلومات الخاصة بمبلغ إعانة مربي المواشي بالمملكة وما هي شروط وخطوات الحصول على الدعم.