مدرسة الطفولة المبكرة رابط وخطوات التسجيل

مدرسة الطفولة المبكرة تم الإعلان عنها من خلال الحكومة السعودية، وتعتبر من ضمن خطه تنمية المجتمع 2030، تعطي المملكة العربية السعودية اهتمامها واولوياتها نحو التعليم لكي يصل إلى أفضل المراحل، في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد ظهرت أهمية العلم والتكنولوجيا، ففي الدول المتقدمة تقوم باستخدام علمها للوصول لبعض اللقاحات والمواد التي تمنع وتحارب الفيروسات الجديدة القاتلة، بينما الدول النامية تنتظر ماذا سوف تفعل الدول المتقدمة واخذذ علمها واستخدامه، في هذا الزمن اثبت أن العلم هو كل شيء بالعلم تتقدم الأمم. كذلك تهدف المملكة إلى أنشاء ١٤٦٠ مدرسة للطفولة المبكرة بسعة ٣٣١٣ فصلا لرياض الأطفال و ٣٤٨٣ للأولية وإجمالي ٨٢٨٢٥ طالبا.

مدرسة الطفولة المبكرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة الالتحاق بمدارس الطفولة المبكرة في 2030 سوف تصل إلى 95%،كما أعلن الأمير محمد ابن سليمان أن العلم هو الهدف الرئيسي لدينا، وسوف نقوم بفعل ما لدينا لتحسين مستوى العلم ومستوى الطلاب داخل البلاد، لأننا مدركين أن العلم هو سلاح المستقبل وبه يرتقي الأمم، وهو الذي يرفع شأن المجتمع، كما سوف نركز على جميع الأطفال السعوديين لتنمية مهاراتهم، ورفع معدل ذكائهم، وسوف نعطي كل اهتمامنا نحو التعليم المبكر للطفل السعودي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أول مدرسة للتعليم المبكر، وتم افتتاح مدرسة تربط بين الصف الأول الابتدائي مع رياض الأطفال، والتي تسعي إلى تطوير وتأهيل عقول الأبناء لتواجه تطورات العصر، وتم تغيير بعض الأنظمة الداخلية وتوفير كل الخدمات التي سوف تساهم في تحسين مستوي التعليم.

خطوات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة

لكل المواطنين داخل السعودية الذين يريدون تسجيل أولادهم داخل مدرسة الطفولة المبكرة اتباع الخطوات التالية:

على جميع المواطنين الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.sa.

بعدها يقوم المواطن بإدخال وتسجيل كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع.

يجب إدخال رقم الهوية والإقامة، وتفاصيل القرابة بالإضافة إلى إدخال تاريخ الميلاد.

إدخال وتحديد عمر الطفل المراد إدخاله في مدرسة الطفولة المبكرة.

إدخال كافة المعلومات والبيانات الأساسية للطفل، ثم نقوم باختيار بيانات المدرسة، او ما يسمي ببيانات الروضة.