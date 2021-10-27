موعد ومكان مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض 1443

تحل مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية كل عام لوضع الخطط والاستراتيجيات ومناقشة القضايا الاقتصادية المهمة محليًّا وعالميًّا، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ووضع الخطط التي تُسهم في حلها للوصول إلى اقتصاد أفضل يعتمد على مصادر متنوعة.

وتأتي المبادرة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض هذا العام في نسختها الخامسة، إذ تعد إحدى أهم المبادرات في المملكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، فيما تُقام تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة.

موعد مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 1443

وننشر موعد ومكان مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 1443هـ، خدمة للمهتمين من رجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة بهذا الحدث الاقتصادي المهم، وذلك على النحو التالي:

بدأت المبادرة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021م.

وتستمر لمدة 3 أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.

كانت هذه المبادرة قد انطلقت أول مرة في عام 2017.

وتحمل النسخة الخامسة تحت شعار الاستثمار في الإنسانية.

كما تعمل المبادرة على تحقيق النهضة الاقتصادية في فترة ما بعد جائحة كورونا التي بدأت منذ مارس عام 2020م، ولم تنتهِ بعد.

من المتوقع أن يُشارك في المبادرة مستثمرون ومبتكرون ورواد أعمال، ومسؤولون.

المبادرة عبارة عن مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في المملكة.

ومن أهداف المبادرة التوقف عن الاعتماد الكامل على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي في المملكة.

وتهدف إلى مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المهمة محليا وعالميا.

مكان المبادرة الخاصة بمستقبل الاستثمار في السعودية

أما بالنسبة لمكان النسخة الخامسة من المبادرة الخاصة بمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فهو كالتالي: