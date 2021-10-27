نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض 1443 في المقال التالي
تحل مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية كل عام لوضع الخطط والاستراتيجيات ومناقشة القضايا الاقتصادية المهمة محليًّا وعالميًّا، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ووضع الخطط التي تُسهم في حلها للوصول إلى اقتصاد أفضل يعتمد على مصادر متنوعة.
وتأتي المبادرة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض هذا العام في نسختها الخامسة، إذ تعد إحدى أهم المبادرات في المملكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، فيما تُقام تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة.
موعد مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 1443
وننشر موعد ومكان مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 1443هـ، خدمة للمهتمين من رجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة بهذا الحدث الاقتصادي المهم، وذلك على النحو التالي:
- بدأت المبادرة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021م.
- وتستمر لمدة 3 أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.
- كانت هذه المبادرة قد انطلقت أول مرة في عام 2017.
- وتحمل النسخة الخامسة تحت شعار الاستثمار في الإنسانية.
- كما تعمل المبادرة على تحقيق النهضة الاقتصادية في فترة ما بعد جائحة كورونا التي بدأت منذ مارس عام 2020م، ولم تنتهِ بعد.
- من المتوقع أن يُشارك في المبادرة مستثمرون ومبتكرون ورواد أعمال، ومسؤولون.
- المبادرة عبارة عن مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في المملكة.
- ومن أهداف المبادرة التوقف عن الاعتماد الكامل على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي في المملكة.
- وتهدف إلى مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المهمة محليا وعالميا.
مكان المبادرة الخاصة بمستقبل الاستثمار في السعودية
أما بالنسبة لمكان النسخة الخامسة من المبادرة الخاصة بمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فهو كالتالي:
- تُقام فعاليات النسخة الخامسة من المبادرة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
- يشارك في المؤتمر مديرون تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية والمستثمرون وصناع القرار وأصحاب المبادرات وقادة الدول وأصحاب الشركات وصناع السياسات حول العالم.
- تدور المبادرة حول التعليم وأهمية الاستثمار الجيد فيه، ومعايير الحوكمة على المستويات الاجتماعية والمؤسسية والبيئية.
- وتناقش المبادرة التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية والعمل على وضع حلول لها.
- كما تناقش المبادرة محاور الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والاستدامة، وعلوم الروبوت.
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