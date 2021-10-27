شروط إصدار الإقامة في السعودية 1443 وعقوبات عدم التجديد

تحرص المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، على تطبيق نظام عقوبات عدم تجديد الإقامة مع الوافدين، لذلك حددت شروط إصدار الإقامة في السعودية 1443هـ، وقيمة الرسوم المطلوبة لإنجاز هذه الخدمة، وفي الوقت نفسه أعلنت عقوبات لعدم تجديد هذه الوثيقة التي تسمح للوافدين بالبقاء في المملكة بشكل قانوني، فيما تصل رسوم الإصدار 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية، و500 ريال سعودي لفرد الأسرة المقيم الذي بلغ السن القانونية.

شروط إصدار الإقامة في السعودية 1443

ووفقًا للمديرية العامة للجوازات، فإن شروط إصدار الإقامة في السعودية 1443هـ، التي يجب استيفائها للحصول على هذه الوثيقة، تأتي على النحو التالي:

يجب دفع رسوم استخراج وثيقة الإقامة ومخالفة التأخير في حال وجودها. اجتياز الفحص الطبي للعامل أو أحد أفراد الأسرة، في أحد المراكز الطبية المعتمدة. يجب أن يكون الشخص الذي يريد استخراج الإقامة من المتواجدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. دفع المخالفات المرورية المُسجّلة على أفراد الأسرة أو العامل إن وُجدت. توفير رقم دخول أو رقم الحدود. سريان جواز سفر الفرد الذي يرغب صاحبه في إصدار الإقامة. تسجيل بصمة وصورة العامل أو الفرد الذي يرغب في استخراج الإقامة. ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل.

خطوات استخراج إقامة العمالة المنزلية في السعودية

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية خطوات استخراج إقامة العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر في المكان المخصص لذلك.

النقر على خدمات العمالة.

اختيار أيقونة خدمات.

النقر على إصدار الإقامة، للحصول عليها والسير في المملكة بشكل قانوني.

عقوبات عدم تجديد الإقامة

أما بالنسبة للعقوبات التي قررتها المديرية العامة للجوازات في السعودية على المخالفين الذين لم يجددوا الإقامة الخاصة بهم، فهي كالتالي: