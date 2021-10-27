طريقة حجز تذاكر المباريات السعودية منصة مكاني makani

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عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر المباريات السعودية منصة مكاني هي أكثر ما يرغب به أبناء المملكة العربية السُّعُودية الراغبين في حضور مباريات كرة القدم سواء مباريات الدوري السعودي أو أي من مباريات بطولات الكرة داخل الدولة، ولقد تم تخصيص منصة مكاني من أجل هذا الغرض وحتى يسهل على المواطنين حجز التذاكر من خلال هذه المنصة عبر الإنترنت ، وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح أهمية منصة مكاني وكيفية حجز تذاكر مباريات الدوري وكأس الملك السعودي وأي مباريات أخرى من خلالها بالتفصيل.

منصة مكاني للتذاكر

تعتبر منصة مكاني من أهم المنصات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت والتي تقوم على خدمة المواطنين من عشاق مباريات الكرة والألعاب الرياضية وذلك لكل من يريد الحصول على حجز التذاكر والمقاعد الخاصة بـِ مباريات الدوري السعودي أو المباريات المختلفة حتى يتمكن كل مواطن أو مقيم يرغب في حجز تَذْكِرَة من الحصول على هذه الخدمة من موقعه خلال دقائق معدودة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكان بيع التذاكر.

طريقة التسجيل في منصة مكاني

يمكن لأي مواطن من عشاق الكرة وجميع المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية التسجيل في منصة مكاني MAKANI من خلال عدد من الخطوات المهمة التي يجب أن يتبعها كل من يريد حجز تَذْكِرَة ، وهي تشمل ما يلي:

أولاً يقوم المواطن بالولوج إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بـ منصة مكاني للتذاكر

الضغط على أيقونة (تسجيل)

تسجيل الاسم الرباعي للمستخدم.

ثم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص به مع تأكيد

يقوم بـِ إدخال كلمة المرور ولا بد أن تشتمل على: (حرف كبير capital letter + رَقْم + رمز)، ويكون الحد الأدنى للحروف والرموز ثمانية 8 على الأقل

يقوم المواطن بإدخال رقم الجوال الخاص به

تحديد الجنس (ذكر أو أنثى)

إدخال تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويمين الهجري والميلادي

النقر على أيقونة الموافقة والتعهد بصحة كل ما تم ذكره من بيانات.

وأخيرا الضغط على مربع (تسجيل).

طريقة حجز تذاكر المباريات السعودية منصة مكاني

وبعد التسجيل على المنصة أو تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم ؛ يُمكن للمستخدم هنا حجز تَذْكِرَة من خلال اتباع الخطوات التالية:

عبر الصفحة الرئيسية منصة مكاني سوف يجد قائمة تضم (المباريات الحالية).

يتم تحديد المباراة التي يرغب في حجز تَذْكِرَة هنا، ثم الضغط على مربع (شراء التذاكر).

إذا لم يكن المستخدم قد قام بـِ تسجيل الدخول، فعليه هنا البَدْء في تسجيل الدخول عبر كتبة البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على (تسجيل دخول).

إدخال البيانات والمعلومات وطرق الدفع من أجل شراء التَّذْكِرَة.

أخيرًا تأكيد عملية شراء التَّذْكِرَة.

ويُمكن للمستخدم هنا شراء أي عدد من التذاكر المتاحة.

استعادة كلمة المرور منصة مكاني

في حالة التسجيل على مصة مكاني ثم فقدان كلمة المرور وعدم التمكن من سجيل دخول الحساب لأي سبب، فهنا أوضحت الوزارة وجود طريق يمكن من خلالها استعادة كلمة المرور كما يلي: