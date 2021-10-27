التقيل وصل.. اسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage السعودية

اسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، نتحدث من خلال الآتي عن المواصفات الخاصة بالسيارة من نوع كيا سبورتاج حيث تعتبر من بين أفضل الماركات العالمية للسيارات والمركبات والتي لها الكثير من المواصفات والخصائص التي تتسم بها، ومن خلال ما يأتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الخصائص الأساسية لتلك السيارة، والتي تتسم بكونها من بين أفضل الإصدارات المتميزة.

اسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage

من أهم ما تحمله تلك السيارة من مواصفات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

الأبعاد الخاصة بالسيارة مميزة حيث يبلغ الطول الخاص بها ما يعادل مائة وثلاثة وثمانين بوصة، كما أن العرض الخاص بالسيارة يكافئ القيمة ثلاثة وثمانين بوصة، كما أن المقدار الخاص بالارتفاع يعادل ما قيمته حوالي خمسة وستين بوصة.

لها عدد أربعة من الخيارات الخاصة بالمحركات، والمحرك الأول المتوفر بالسيارة بشاحن توربيني ومن السعة واحد وستة من عشرة لتر.

بالنسبة للمحرك الثاني المتواجد بالسيارة فهو متوفر بقوة تعادل مائة وثلاثة وثمانين حصان.

عزم دوران المحرك يقدر بقيمة أربعمائة وسبعة عشر نيوتن لكل متر.

بالنسبة للمحرك الثاني المتواجد بالسيارة فهو متوفر بقوة تعادل مائة وثلاثة وثمانين حصان. عزم دوران المحرك يقدر بقيمة أربعمائة وسبعة عشر نيوتن لكل متر. الناقل الخاص بالحركة يعد من النوع الأوتوماتيكي، ويتكون من عدد ثماني سرعات.

مميزات سيارة kia sportage

الكثير من المميزات هي التي قد أهلت تلك السيارة لتكون من أكثر أنواع السيارات التي يزيد الطلب عليها، والكثير من المزايا تتحقق بسبب الملحقات التي تتوفر بالسيارة ومواصفاتها المميزة، كما أن المظهر الخاص بها من النوع الديناميكي، كما أنها تمتلك الواجهة بشكل مميز يشبه أنف النمر، كما أن شكل العادم الخارج من السيارة يكون غير ظاهر ومخفي تماما، كما أنها موفرة للكثير من الأوضاع للقيادة بأشكال مختلفة، كما تتوفر أزرار التحكم بنظام التكييف في السيارة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

بالنسبة للسعر الخاص بالسيارة فقد بلغ ما يعادل القيمة ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، للموديل عام ألفين واثنين وعشرين، بينما قد بلغ السعر لموديل نفس العام من نوع نايت فل ما يعادل السعر مائة وخمسة ألف ريال سعودي، وسعر موديل ex يقدر ب 123 ألف ريال سعودي.