نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم وزارة الدفاع المجاني الجديد 1443 للرد على استفسارات التسجيل في القوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم وزارة الدفاع المجاني 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع عن تغيير رقم الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، حيث يتم التواصل مع مركز الاتصال الموحد لتقديم استفسارات أو شكاوى تتعلق بعملية التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد عبر بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة السعودية، ويتزامن تغيير رقم القوات المسلحة مع بدء استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع للجنسين للتعيين على الرتب العسكرية من جندي وحتى رقيب، فمن يرغب في التعرف على التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء، وشروط التقديم على وظائف الدفاع ورابط التسجيل في الوظائف العسكرية، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

رقم وزارة الدفاع المجاني الجديد 1443

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تفعيل رقم الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة لرقم الجوال الجديد الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات ممن يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة.

حيث يتم استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع في الوقت الحالي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2021م، ويستمر باب القبول الموحد في استقبال طلبات التسجيل في القوات المسلحة السعودية حتى يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1443هـ، وخلال هذه الفترة يتم تقديم الاستفسارات التي تتعلق بعملية التسجيل وتعبئة النموذج الأولي.

لذلك قامت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة بالإعلان عن تغيير الرقم الخاص بها لاستقبال الاتصالات من المتقدمين والمتقدمات ممن يرغبون في الحصول على إجابات معتمدة لبعض الأسئلة، وقد قمنا عبر ثقفني بتوفير الرقم الموحد لوزارة الدفاع والذي يمكنكم الحصول عليه من خلال التالي:

الرقم المجاني للاستفسارات التي تتعلق بالتسجيل في الدفاع (8003030070).

طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443

يتم تقديم وزارة الدفاع من خلال الدخول إلى بوابة التجنيد الموحد، ثم النقر على الدخول إلى صفحة التسجيل الموحد، والنقر على كلمة تسجيل وقراءة شروط التقديم بشكل جيد حتى لا يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة حال وجود اختلاف في البيانات والمعلومات المسجلة، ثم النقر على موافق، ثم كتابة معلومات المتقدم كاملةً ومنها رقم الجوال.

وسيتم استلام رسالة تحتوي على رمز التحقق، قم بكتابته في الخانة المخصصة ثم تسجيل دخول، وسيتم الانتقال لصفحة تعبئة المعلومات الشخصية للمتقدم، يجب إكمالها بمعلومات صحيحة، وإدخال الدورات حال وجودها، وبعد الانتهاء قم بالضغط على تسجيل، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

التقديم على وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن فتح باب القبول والتسجيل للمواطنين والمواطنات ممن تتوافر لديهم شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب وفق المؤهل الدراسي أو العلمي الحاصل عليه المتقدم والمتقدمة، ويتم تقديم وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

وقبل البدء في التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي لوزارة الدفاع، يجب قراءة شروط التقديم بعناية، ثم الإطلاع على تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة لحاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوي للرجال والنساء، ويجب تعبئة البيانات والمعلومات بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة حال وجود اختلاف في البيانات المسجلة مع الوثائق، ويمكنكم الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني الجديد من خلال الرقم الموحد المرفق.