5 مليون ريال بالتقسيط على 25 سنة وبقسط ألف ريال شهرياً

يبحث المواطنين السعوديين وأيضاً العملاء المتقاعدين عن الحصول على أفضل تمويل وأيضاً بفترات سداد ميسرة لذلك يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وأيضاً بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان يحصل العميل المتقدم على أسرع تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وأيضاً لا يتعارض هذا التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

5 مليون ريال بالتقسيط على 25 سنة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع الآن العميل الراغب في الحصول على تمويل عقاري من أجل الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 5 مليون ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر على 25 عام ويمكن الحصول على هذا التمويل بالخطوات التالية

يتم في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

ثم الدخول على رابط تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد.

بعد ذلك يتم الضغط على طلب التمويل الآن.

وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الموضوعة من أجل أن يستطيع العميل الحصول على قرض شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون المبنى ضمن المشروعات المعتمدة لدى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

لابد أيضاً أن يكون سن العميل لا يتعدى 70 عام عند انتهاء فترة التمويل.

كذلك لابد أن يكون العميل من مستفيدي صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقدم يمتلك حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات أو الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

21 عام هو الحد الأدنى لسن العميل المتقدم والراغب في طلب الحصول على التمويل.

مزايا تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد