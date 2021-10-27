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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الأهلية الدفعة 48 حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة 1443هـ في المقال التالي
إعلان نتائج الأهلية الدفعة 48 ، من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر، منذ ساعات قليلة مضت، اليوم الأربعاء 27 من شهر أكتوبر 2021م، الموافق 21 ربيع الأول 1443هـ، لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم، وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 48.
إعلان نتائج الأهلية الدفعة 48
إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة، يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق، تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين، الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم، من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.
شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن
وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية، وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:
- شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.
- استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.
- كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.
- استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.
- كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.
- وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.
- ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.
- أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.
- في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.
كيف الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 48 برقم الهوية لشهر نوفمبر2021م
وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa.
- كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.
- ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.
- في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 48 لحساب المواطن.
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