نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 2 نوفمبر 2021.. عروض العثيم الأسبوعية الجديدة في السعودية وتخفيضات تصل ل53% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة AlOthaim Markets عن أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1443هـ، تحت شعار “مقاضيك الشهرية معنا أوفر”، وهي تضم العديد من المنتجات والسلع الغذائية التي تهم جميع الأسر في المملكة العربية السعودية، إذ ينتظرها بشغف المواطنون والمقيمون للاستفادة من الخصومات الحقيقية على الكثير من المنتجات التي تهم جميع الفئات العمرية، وذلك بدءًا من صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، وتستمر العروض لمدة أسبوع لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر المقبل.

ويمكن الاستفادة من العروض الجديدة في العديد من مناطق المملكة، وعلى رأسها: القصيم والمجمعة والزلفي وحفر الباطن وخميس مشيط، والأحساء وتبوك، والدمام والرفحاء وسكاكا، والأفلاج والمدينة المنورة والطائف، ومحايل عسير ودومة الجندل وحوطة بني تميم، ومكة، وغيرها من المناطق.

أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1443

وننشر أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في الحصول على أفضل السلع بأسعار مناسبة، وذلك على النحو التالي:

علبة حليب المراعي بودرة، 2000 جرام، وبزيادة 25%، بسعر 49.95 ريال، بدلا من 73.95 ريال، بتخفيض 32%

ثلاث حبات تونة تريفا، بسعر 9.95 ريال، بدلا من 14.85 ريال، بتخفيض 33%.

كرتونة دجاج دو مجمد بسعر 115.95 ريال، بدلا من 154.95 ريال، بتخفيض 25%.

كيس صابون تايد مركز أصلي، بسعر 45.95 ريال، بدلا من 97.95 ريال، بتخفيض 53%.

كيس أرز طاس مزه بسمتي 10 كم، بسعر 54.95 ريال، بدلا من 83.95 ريال، بتخفيض 35%.

زجاجتان زيت العربي نباتي بسعر 21.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال، بتوفير 42%.

مميزات برنامج الولاء اكتساب من العثيم

وأطلقت شركة العثيم ي السعودية، برنامج الولاء اكتساب ليستفيد منه العملاء في عمليات الشراء، وذلك على النحو التالي:

يوفر خدمات متعددة ومتنوعة لعملاء شركة أسواق العثيم وفق خيارات تنافسية.

ويمكن العملاء من التحول من الخدمات الأولية إلى الخدمات النوعية والكلية لمفهوم التسوق الجديد.

كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن جميع عملاء أسواق العثيم.

ويعمل على تعزيز الانتماء التطويري لمفهوم التسويق لفئات المجتمع.

رقم التواصل مع أسواق العثيم

وأتاحت أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، رقمًا للتواصل مع ممثلي خدمة عملاء الشركة، والإجابة عن استفسارات العملاء وتلقي الشكاوى, وذلك على النحو التالي:

الاتصال على رقم أسواق العثيم (+966) 920000702، من أي مكان داخل السعودية.

كما يمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر صفحة اتصل بنا.

أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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