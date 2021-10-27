نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فرصة ذهبية للخريجين” طريقة التقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف 1443 والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط التقديم في برنامج الأمن الصحي الجديد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف الدفعة الرابعة لعام 1443، وهو ما تعتبر فرصة ذهبية لخريجي الجامعات السعوديين والسعوديات، حيث إن البرنامج التدريبي مدته 3 أشهر، وينتهي بالتوظيف في حالة انهاء البرنامج والنجاح فيه، والتوظيف يكون في مختلف مناطق المملكة، فتابعوا معنا اعزائنا المتابعين لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

هيئة التخصصات الصحية برنامج الأمن الصحي

وقد أعلنت هيئة التخصصات الصحية مع وزارة الصحة السعودية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحة عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة ببرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف، والذي لقى نجاحا في الدفعات الثلاث الأخيرة.

حيث قد مرة ما يقارب عام على تخرج أول دفعة للبرنامج، ويعتبر البرنامج فرصة رائعة بالنسبة للخريجين والخريجات السعوديات الباحثين عن وظائف، حيث ينتهى البرنامج بالتوظيف في حالة الحصول على النسبة المطلوبة للنجاح.

ويقبل البرنامج أكثر من 50 تخصص للدخول به، والتي سنتعرف عليها، فتابعوا معنا.

التخصصات المطلوبة في البرنامج

وسنتابع معكم التخصصات المطلوبة، وهي كالآتي:

التربية. الدراسات القرآنية. الدراسات الإسلامية. التربية الفنية. أخصائي نفسي. العلوم الاجتماعية. التربية الخاصة (إعاقة عقلية). إدارة الأعمال. تخصص الاقتصاد. المصرفية الإسلامية. محاسبة. مالية. التسويق. نظم معلومات إدارة. تخصص الإدارة. الموارد البشرية. التمويل والاستثمار. الأعمال المصرفية. التأمين وإدارة المخاطر. الأنظمة. إدارة صحية. لغة عربية. إعلام. تاريخ. الجغرافيا. علم المعلومات. اللغة الإنجليزية. علم الاجتماع. خدمة اجتماعية اللغة الروسية. تخصص الحقوق. اللغة العبرية. العلوم السياسية. إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي. اللغة الفرنسية. إدارة السياحة الفندقية. اللغة الأسبانية. الآثار. اللغة الألمانية. الإدارة الرياضية والترويحية. اللغة اليابانية. تخصص اللياقة البدنية. اللغة التركية. التدريب الرياض. اللغة الصينية. المالية التطبيقية. اللغة الفارسية. التسويق التطبيقي. الإعلام والاتصال التسويقي. الإذاعة والتلفزيون. الصحافة والنشر الإلكتروني. تخصص العلاقات العامة.

طريقة التقديم على برنامج الأمن الصحي

وجدير بالذكر أن التقديم متاح حتى يوم 6 نوفمبر 2021، لذا فإن الوقت محدود للتقديم في البرنامج، وقد تحدثنا عن الشروط المطلوبة المقال من هنا، وللتقديم عليك اتباع الخطوات التالية: