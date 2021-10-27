ماهي اختبارات القدرات المعرفية وطريقة التسجيل والشروط والرسوم بالمملكة

ماهي اختبارات القدرات المعرفية وطريقة التسجيل والشروط والرسوم، اختبار تقوم به الهيئة العامة للتقويم والتدريب، وهو من الاختبارات المهمة التي يحتجاها العديد من الطلاب بالمملكة، للدخول إلي الجامعة أو التقدم لوظيفة، والاختبار عبارة عن اختبار يتم من خلاله قياس القدرات المعرفية التي يمتلكها الطالب، ويدرك العلاقة بين الحدث والشئ، وإدراكه المواقف الحياتية المختلفة وتقيمها، وتلك القدرات تكسب الفرد المعرفة التي تساهم في حل المشكلات والتحكم بالبيئة الموجود بها، وتساعد أيضا الاختبارات في إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية، ثم يتباين الناس في إمكانية الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم، مع ظروف وحالات جديدة، لحل ماقد يواجهون من معوقات وصعوبات، ويحتاج إلي تطوير القدرات من وقت لأخر، أثناء عملة الوظيفي ليصبح اكثر كفاءة وإتقان لمهام عمله.

ماهي اختبارات القدرات المعرفية وطريقة التسجيل والشروط والرسوم

ما هو محتوى اختبار القدرات المعرفية، التي تقوم به الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالمملكة، ويتكون من 4 أركان أساسية:

القدرة اللفظية: تقيس قدرة الطالب علي فهم معاني الكلمات، والقدرة علي استخدامها بفاعلية، وفهم العلاقات فيما بينهم. ثم الاستدلالية: تقيس القدرة علي التفكير المنطقي، من خلال قواعد الاستدلال الاستنباطي واستقرئي. القدرة المكانية: وهي التكيف البصري عبر الصور والأشكال الهندسية، والقدرة علي تصور الرسومات والأشكال الثنائية الأبعاد، وتحويلها إلي ثلاثية الأبعاد. ثم القدرة الكمية: وهي القدرة علي معالجة المعلومات الكمية.

خطوات التسجيل في اختبار القدرات المعرفية

الدخول إلي الموقع الرسمي لمركز القياس الوطني https://e-services.qiyas.sa/. ثم كتابة رقم السجل الوطني، وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم. اضغط علي أنا لست روبوتا للتحقق من المستخدم، اضغط اتصال. الضغط علي الاختبار المتاح للتسجيل من القائمة. علم علي اختبار القدرات المعرفية. حدد نوع الاختبار، ورقي أو إلكتروني. ثم اقرأ القواعد والشروط والموافقة عليها، التالي. قم بتنشيط مشاركة الموقع لتحديد مركز الاختبار الأقرب، وحدد من الأيام الموضوعة أمامك. تحقق من البيانات المدخلة، قدم الطلب، ودفع رسوم الاختبار. اكد الحجز لأجراء الاختبار.

شروط اختبار القدرة المعرفية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم يكون حاصلا علي بكالوريوس أو ماجستير. يكون مقيما بالمملكة. ثم سدد كافة الرسوم للاختبار. أداء الاختبار في الميعاد الذي قمت بتحديده.

رسوم اختبار القدرات المعرفية للطلاب الجامعيين