رابط الاستعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية عبر وزارة الخارجية السعودية

يهتم الكثيرون بالسؤال عن كيفية استعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية، سواء كانوا مواطنين في المملكة السعودية أو مقيمين على أراضيها، وقد قامت وزارة الخارجية السعودية تخصيص منصة للخدمات الإلكترونية، حيث توفر إمكانية الاستعلام عن طلبات غرفة التجارة المصدقة.

الاستعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية

يمكن الاستعلام عن طلب مصدق من غرفة التجارة بالمملكة السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

عندما تشرع في الاستعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية يجب الدخول على موقع وزارة الخارجية الرسمي ومتابعة الخطوات.

وبذلك يتم تحميل موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي، والذي من خلاله يتم التعامل مع كافة طلبات الزيارة.

عندئذٍ، تظهر نافذة تحتوي على خيارين اثنين.

أما الاختيار الأول فهو “أفراد”، وهو المسؤول عن تقديم كافة الخدمات للمواطنين أو الوافدين المقيمين بالمملكة.

بينما الاختيار الثاني هو “مؤسسات” وهو مخصص لخدمة المنظمات والقطاعات الحكومية أو الخاصة إلكترونيًا.

ويجب أن تقوم باختيار الخيار الثاني تختار الخيار الثاني الخاص بالمؤسسات، حيث من خلاله يمكن الاستعلام عن الطلب المعتمد من غرفة التجارة.

وبالتالي، ستظهر نافذة بها قائمة تحتوي على الجهات الحكومية، ومنها غرف التجارة، وكذلك ووزارة العمل.

كذلك يجب النقر على “الغرف التجارية” لاختيارها.

ومن ثم، تنتقل إلى نافذة أخرى، حيث يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، وكذلك الكود المرئي، بالإضافة إلى باقي البيانات.

كما يجب النقر على تسجيل الدخول، وبمجرد النقر على تسجيل الدخول؛ سوف يقوم الموقع تلقائيًا بتنفيذ للاستعلام عن طلب الغرفة التجارية المعتمد.

متابعة طلب مصدق من الغرفة التجارية

يمكن متابعة طلب مصدق من الغرفة عن طريق الخطوات التالية:

ينبغي عليك التحقق من موافقة السلطات المختصة على الطلب الذي قمت بتقديمه.

ثم عليك بعد ذلك أن تتأكد من وجود رقم الطلب.

ومن ثم، ينبغي أن تقوم بالدخول على رابط موقع التأشيرة سالف الذكر.

كذلك لابد من إدخال رقم الطلب حتى يظهر الاستعلام.

تصديق طلب من الغرفة التجارية

يمكنك الحصول على تصديق على طلب زيارة، وذلك من غرفة التجارة، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم متابعة الخطوات على الموقع.

وبذلك، سوف تحصل بكل بساطة وسهولة على مأربك.

كما يمكنك عن طريق موقع الخارجية السعودية، طرح استفسارات حول العديد من الأمور، ومنها الاستفسار عن طلب زيارة، وجدير بالذكر، أن خدمة استعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية إلكترونيًا تعتبر من الخدمات الرقمية الهامة لكل مقيم بالمملكة رغب في استقدام أحد أفراد عائلته للزيارة.