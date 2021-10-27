نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رقم دعم ريف.. خطوة بخطوة التسجيل في دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة وربات البيوت عبر منصة الريف في المقال التالي
يحرص الكثير من المواطنين المقيمين في السعودية من العاملين في القطاع الزراعي، في الحصول على رقم دعم ريف، وذلك من أجل الحصول على المساعدة في التسجيل الخاص بدعم ريف الحكومي، كما يمكن لكم الاستفسار قبل التقديم للاستفادة من الدعم وتقديم الشكاوى لفريق الدعم، ويسارع العديد من المواطنين في البحث عن كيفية التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت، حيث تم تخصيص مبالغ مالية من أجل دعم العاملين في أحد المهن الزراعية المعتمدة لدى البرنامج، ويهدف البرنامج إلى تنمية الزراعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يحرص على زيادة دخل صغار المزارعين وتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين.
شروط الاستفادة من دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت
كشفت وزارة المياه والبيئة والزراعة، عن الشروط المهمة التي تمكن المواطنين من الاستفادة من الدعم الريفي، وهناك عشرات الآلاف من الراغبين في الاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث لا بد أن تتوافق هذه الشروط مع مقدمي الطلبات، ومن أهم الشروط الأساسية والرئيسية هو أن يكون المتقدم أو المتقدمة لدى البرنامج حامل للجنسية السعودية أو بطاقة التنقل، كما يشترط أيضا على المتقدمين أن يكون لديهم أحد المهن الزراعية المعتمدة لدى البرنامج، ويجب أن لا يتخطى الراتب الشهري 6 آلاف ريال سعودي، كما من الضروري أن لا يقل عم المتقدم عن 21 عاما، ويجب امتلاك وثيقة العمل الحر، ومن المهم أن يكون لديك حساب بنكي نشط بإسمك، يشترط أن لا يكون لديك أي عمل في القطاعين الخاص والعام، ويجب الإلتزام بالشروط الفنية والصحية لدى البرنامج.
خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة
تسائل العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في دعم ريف، وبعد أن تعرفنا على شروط القبول في البرنامج، نأتي للحديث عن طريقة التقديم في الدعم الريفي، حيث يتم التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة، ويجب عليك أن تقوم بالتأكد من كافة البيانات المدخلة لمنع وقوع مشاكل أو رفض الطلب الخاص بك.
- أولا، قم بالانتقال إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
- ثانيا، قم بالنقر على إنشاء حساب جديد أو مستخدم جديد.
- ثالثا، الآن تقوم بكتابة المعلومات والبيانات الخاصة بك كما هو مطلوب ثم النقر على أيقونة تأكيد.
- خامسا، أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك في المكان المخصص.
- سادسا، تصل رسالة تحتوى على كود التحقق أدخله في الخانة المحددة.
- أخيرا بعد الإنتهاء قم بالنقر على تسجيل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هو رقم دعم ريف.. خطوة بخطوة التسجيل في دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة وربات البيوت عبر منصة الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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