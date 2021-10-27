ما هو رقم دعم ريف.. خطوة بخطوة التسجيل في دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة وربات البيوت عبر منصة الريف

يحرص الكثير من المواطنين المقيمين في السعودية من العاملين في القطاع الزراعي، في الحصول على رقم دعم ريف، وذلك من أجل الحصول على المساعدة في التسجيل الخاص بدعم ريف الحكومي، كما يمكن لكم الاستفسار قبل التقديم للاستفادة من الدعم وتقديم الشكاوى لفريق الدعم، ويسارع العديد من المواطنين في البحث عن كيفية التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت، حيث تم تخصيص مبالغ مالية من أجل دعم العاملين في أحد المهن الزراعية المعتمدة لدى البرنامج، ويهدف البرنامج إلى تنمية الزراعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يحرص على زيادة دخل صغار المزارعين وتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين.

شروط الاستفادة من دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت

كشفت وزارة المياه والبيئة والزراعة، عن الشروط المهمة التي تمكن المواطنين من الاستفادة من الدعم الريفي، وهناك عشرات الآلاف من الراغبين في الاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث لا بد أن تتوافق هذه الشروط مع مقدمي الطلبات، ومن أهم الشروط الأساسية والرئيسية هو أن يكون المتقدم أو المتقدمة لدى البرنامج حامل للجنسية السعودية أو بطاقة التنقل، كما يشترط أيضا على المتقدمين أن يكون لديهم أحد المهن الزراعية المعتمدة لدى البرنامج، ويجب أن لا يتخطى الراتب الشهري 6 آلاف ريال سعودي، كما من الضروري أن لا يقل عم المتقدم عن 21 عاما، ويجب امتلاك وثيقة العمل الحر، ومن المهم أن يكون لديك حساب بنكي نشط بإسمك، يشترط أن لا يكون لديك أي عمل في القطاعين الخاص والعام، ويجب الإلتزام بالشروط الفنية والصحية لدى البرنامج.

خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

تسائل العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في دعم ريف، وبعد أن تعرفنا على شروط القبول في البرنامج، نأتي للحديث عن طريقة التقديم في الدعم الريفي، حيث يتم التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة، ويجب عليك أن تقوم بالتأكد من كافة البيانات المدخلة لمنع وقوع مشاكل أو رفض الطلب الخاص بك.